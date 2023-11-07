華南銀與金研院啟動全民金融教育 首站台南登場

金融研訓院計畫在全國推動普惠金融知識，其中首先和華南銀行攜手合作，11月7日在台南登場，由華南銀行總經理黃俊智、台灣金融研訓院副院長林仲威、台南市副市長葉澤山、教育局副局長王崑源共赴台南的新南小學見證華南銀行行員擔任「CoCo老師」教導小朋友的教學實況。

此次「華南挺臺南 CSR金融共好公益計劃」展現了華南銀行與金研院合作開創金融教育新模式。百年老店的華南銀行一直是台灣金融界的重要角色，如今成為金研院全民金融教育的支持者，號召旗下行員積極參與台南金融素養教育。

金融研訓院也指出，在關心普惠金融發展的立委郭國文促成下，「CSR金融共好公益計劃」得到臺南市政府支持，估計將覆蓋32個行政區、65所國小，惠及3885名學童。

華南銀行則致力推動金融知識普及，自95年起即配合金管會培養民眾正確金融知識、觀念政策，持續派員擔任講師積極走入校園與社區，辦理金融教育宣導活動，為進一步讓金融素養向下扎根，自112年9月起與台灣金融研訓院攜手合作，由銀行行員擔任「CoCo老師」，針對台南地區國小四年級學生辦理金融教育宣導，透過簡單直白用語、貼近學童生活經驗之舉例及有趣互動遊戲，讓小學生了解「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，協助學童及早建立正確金融觀念。

目前臺南已成為全台首個實施「區區有體驗式金融教育」的城市。計畫教案出自金研院研發，透過遊戲和習作加深小學生個人理財意識，獲得學校廣泛支持。素養教育需要更多師資投入教學，華南銀行的資源支持將助力金融教育的發展，並成為金融從業人員的社會責任典範。

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