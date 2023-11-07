精進ETF管理 金管會公布台版IOSCO八大精進重點

精進ETF管理，金管會勾勒八大精進措施藍圖。金管會跟進國際潮流，依IOSCO的方向，將自今年第4季起，直至明年底陸續完成台版IOSCO的8大項精進措施，並且在今日首度對外勾勒出該八大措施的藍圖。

對此證期局副局長高晶萍指出，將會依照產品結構、資訊揭露、流動性提供及波動率控制機制等四大面向來提出精進措施，預計最先完成的會是資訊揭露面，證交所、櫃買、投信顧公會將再針對客製化指數的ETF來加強揭露，其他7項將在明年底之前，會陸續完成，將等證交所、櫃買中心研議結果出來，再行公布。

根據金管會在上述四大面向所揭露的八大強化管理措施的重點，其中2項與產品結構，3項與資訊揭露，2項與流動性提供，1項與波動率控管有關，包括了：1、ETF即時預估淨值；2、參與券商及流動量提供者部分；3、客製化指數ETF；4、smart beta指數ETF；5、配息來自收益平準金等三項重點，研議加強資訊揭露；6、流動量提供者；7、折溢價研議強化管理措施；8、預為研議若ETF在多個交易所上市或交易時，相關波動率控制之聯繫措施。

IOSCO在上述四大面向之下，提出11項精進措施，其中在產品結構面，IOSCO提出的精進措施，涵蓋了ETF的投資策略、套利機制的有效性、投資組合的揭露、即時淨值的提供、參與證券商與流動量提供者的管理、以及利益衝突的防範等事項。

金管會對於台版的管理方式則研議，將在產品結構面針對ETF即時預估淨值以及參與券商及流動量提供者部分，研議強化管理措施

而在資訊揭露面，相對於IOSCO著重在ETF投資策略較複雜者的資訊揭露、ETF費用及成本揭露及辨識不同類型ETF的資訊提供等事項。金管會則參照相關作法，在台版的重點將針對客製化指數ETF、smart beta指數ETF及配息來自收益平準金等三項重點，研議加強資訊揭露

3、流動性提供；應確保ETF次級市場交易和造巿活動具有流動性。針對流動量提供者及折溢價研議強化管理措施

4、波動率控制機制，來訂定八大精進措施。適當調整ETF波動率控制機制，以維持價格穩定。預為研議若ETF在多個交易所上市或交易時，相關波動率控制之聯繫措施。

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