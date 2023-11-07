證期局要求 對客製化指數的ETF要加強資訊揭露

為保障投資人權益，證期局要求，客製化指數由於比一般市值型指數要複雜，因此，希望投信業者要更以淺顯易懂的文字向投資人說明，也包括與市值型指數的差異，而相關衍生的風險是什麼，對此，除了傳統的公開說明書，在官網也要作公開資訊的揭露。

證期局指出，ETF種類依法規架構分類，有好幾種分類方式。金管會說明，首先，可區分為依證券投資信託及顧問法發行的證券投資信託ETF，及依期貨交易法發行的期貨信託ETF。

若從追蹤標的指數性質區分，可區分為衡量市場表現的一般市場指數及包含特定選股策略的策略指數，例如高股息、低波動、ESG等Smart Beta ETF。

從標的指數資產區分，可區分為股票、債券與商品等；從ETF實際投資組合而言，有實際投資在股票、債券的原型證券投資信託ETF，及從事期貨的期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF。

由於ETF商品種類多元，屬性與風險亦不同，民眾應依自身之投資需求、目的與風險承受度等，選擇適合的ETF。例如訴求以股息率作為選股指標的高股息ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人；訴求高配息頻率的ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本，投資人投資時亦應一併考量；訴求ESG、成長潛力的原型證券投資信託ETF，則適合投資人以長期定期定額方式買進。

至於期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF屬策略交易型產品，具有槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，投資人需留意風險。

金管會也提醒，ETF在產品面及市場面的兩大資訊，是投資人必須深入了解的。在產品面部分，投資人在挑選ETF時，除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外，亦應了解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等。