金管會嚴控ETF溢價幅度 超過3%的發行投信要赴證交所報告

金管會提醒，投資人應注意ETF折溢價情形，例如倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。倘若溢價幅度超過3%，就很容易因為溢價收斂而造成虧損。追蹤差距是ETF的報酬率和其追蹤指數差距的報酬率，折溢價是指和淨值之間的差距，不論溢價或折價過大，都會引起金管會關切，證期局副局長高晶萍說明，證期局把比率設定在3%，ETF折溢價若超過3%，證交所就會要求投信來說明理由。

金管會公布截至112年9月底統計資料，目前市場上已有237檔ETF掛牌交易，規模超過3.2兆元，顯示ETF已成為投資人投資時的熱門選擇，對此金管會特別提醒， ETF種類多元，民眾投資ETF有賺有賠，投資前應考量自身投資理財需求及目標，熟悉各種類ETF的產品特性以及注意相關風險。

其中，高溢價的ETF，特別令證期局關注溢價過大，會否反而引發民眾投資損失。證期局說明ETF與一般基金交易方式不同，可以直接透過證券經紀商下單，在次級市場上買賣，因此會有市價與淨值兩種價格，ETF在次級市場的交易價格是由次級市場的供給及需求所決定，可能不同於淨值而產生折價或溢價的情形，若交易價格高於淨值，則為溢價，若交易價格低於淨值，則為折價。

高晶萍也說，一般而言，基金有溢價的情況比較多，所以證交所才會要求，超過3%的部分，要去證交所作說明。投資國外股票的ETF，例如美股，淨值計算要看其收盤價，再計算其淨值，但市價則是以台灣這裡交易市場決定出市價，最長見的就是跨國投資ETF，因為時差，所以還沒反映出美股交易市場狀況之類，導致隔1、2天會有淨值、市價的差異，但若克服時間差，淨值及市價就會趨近。

證期局再舉例，例如，台股交易市場收盤之後，晚上美股才開盤，這時因為時間差，ETF的市價，就不可能反映到美股的狀況，淨值與市價的差異也因此而產生。

根據證期局最新公布近三年來的ETF檔數及規模成長統計，109年12月底為198檔、1.74兆；110年12月底為206檔、2.11兆；111年9月為216檔、2.1兆；111年12月為217檔、2.34兆，因此，近一年來成長快1兆，成長之速也令金管會擔心投資者的權益保障問題。

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