快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防盜綁 明年起三大國際PAY持卡人門號才能綁卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
明年起，只有銀行信用卡客戶本人的行動電話門號，才能透過三大國際pay綁定信用卡。本報資料照片
明年起，只有銀行信用卡客戶本人的行動電話門號，才能透過三大國際pay綁定信用卡。本報資料照片

你知道自己的卡可能正在別被人綁定嗎？金管會7日指出，已向全體發卡行下達指令，由於包括Apple pay 、Samsung pay 、Google pay等國際PAY，將會通知銀行這隻正在綁卡的手機門號，因此銀行必須核對該門號和發卡行手機是否同一門號，來防止「盜綁」，銀行局副局長童政彰指出，已要求前十大發卡行，十月底全部導入，其他全體發卡機構，則要在今年底前全部導入。

此外，金管會也全面下達國銀三大簡訊發送指令，其中，就連持卡人的信用卡正在被綁定，也必須發送簡訊提示持卡人，以避免持卡人的信用卡正被詐團綁定要開始進行盜刷，但卻不自知，全體發卡行今年底之前，必須同步上路相關的簡訊通知三大措施。

銀行局先前對於「盜綁」問題，已找數位供應商、收單行都來討論，當民眾正在綁卡時，數位供應商會回饋這隻手機和發卡行手機是否同一門號，已要求前十大發卡行，十月底全部導入，全體發卡機構則要在今年底前全部導入。

童政彰表示，未來對這類個資遭詐騙，及綁定遭盜刷事件，會再跟銀行公會研議更多強化措施。對於百貨公司商場已傳出被盜刷之後，無法向銀行請款的問題，童政彰表示，目前最主要的問題，在於百貨購物商場的App，多半都是用QR Code掃碼支付，目前尚未用到3D驗證及OTP認證機制，但問題在於如果要參考三大國際PAY的解決方案，加裝這類驗證，又會妨礙使用掃碼的便利性，因此會再跟銀行公會進一步討論。

童政彰也表示，不見得每一個App的提供者，都有留下民眾的手機號碼，有些可能是給家裡電話號碼，此時就無法用OTP驗證；而APPLE會提供銀行業者末四碼來檢驗，但因為百貨公司沒有這種功能，所以要研究是否有新的解套方案出來。

對於簡訊認證的重要性，童政彰表示，由於很多特約商店都會採取3D及OTP簡訊認證把關，因此，除非銀行得到了卡戶的OTP認證輸入的認證密碼，否則不會放行刷卡交易金額，盜刷就不會成功，為了防止歹徒已盜取消費者的信用卡號，進而綁定過程中，消費者不察，又沒有看清楚銀行發放的簡訊，導致盜刷成功。

因此，銀行局已要求全體國銀透過發送簡訊，採取三大措施，要求機構強化認證流程，包括：1. 簡訊內容要清楚說明該簡訊發放的目的，且要提供防詐警語；2. 如果是在刷卡正在進行的當下，簡訊內容要有刷卡金額；3. 若信用卡被綁定，銀行要發簡訊通知消費者，明確揭露正在作綁定的資訊的揭露，通知對方現在正在被綁卡。

其中，第三種資訊的揭露，要是持卡人的卡片不幸被綁定，但至少還有知道的機會。童政彰強調，持卡人卡片倘若因為遺失，卡號外洩等因素，即便被綁掉了，只要上述三項資訊能完整揭露，即使被歹徒綁卡，也能在第一時間有所警覺，或是不致輸入認證碼讓對方盜刷成功。

此外，童政彰也特別提醒，必須留意實際刷卡金額，和簡訊通知的刷卡金額是否相符，最常見的就是誤入釣魚網站：「以為輸入3千元，結果實際被盜刷3萬元，但卡戶因為未留心簡訊上的刷卡金額就直接點入認證密碼，讓歹徒得逞！」

對此銀行局說明，網路交易超過3千元，實體5千元，銀行業者就一定要簡訊通知消費者。至於包括APPLE PAY、SAMSUNG PAY、GOOGLE PAY等三大國際行動支付，已使銀行業者認定為安全規格較高的「行動信用卡」，因此，若在實體店面交易，將屬線下交易，5千元以上才符合簡訊通知門檻，但倘若是一般的APP錢包業者，就會被認定是「網路交易」，為3千元以上就得發放簡訊通知。

對此銀行局也說明，三大行動信用卡，因為有EMV的國際規格，也比一般錢包業者綁定更加嚴謹，所以可視為線下交易。

盜刷 信用卡 刷卡

延伸閱讀

元大、兆豐銀 強攻無息分期

金門可申辦「中國移動」？2嫌遭地檢查獲 恐開罰1500萬

信用卡不只一般權益縮水 大戶在意的「2大好康兌換」門檻也拉高

雞排妹洩漏手機號碼...害陳沂狂接260通簡訊 二審有罪理由曝光！

相關新聞

防盜綁 明年起三大國際PAY持卡人門號才能綁卡

你知道自己的卡可能正在別被人綁定嗎？金管會7日指出，已向全體發卡行下達指令，由於包括Apple pay 、Samsung...

外資10月匯出金額縮小、較9月大減七成 今年來仍呈淨匯入

金管會昨（3）日公布10月外資淨匯出10.16億美元，是7月以來連續第四個月呈現單月淨匯出，但單月淨匯出金額顯著縮小，換...

小資族哭哭！兆豐銀網購神卡無息分期給回饋明年取消

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行今天公告，信用卡分期零利率刷卡消費，明年1月10日起將取消提供回饋或紅利點數，包括兆豐銀...

玉山金控前10月大賺180.2億元 創歷年同期獲利新高

玉山金（2884）今（7）日公布2023年10月自結盈餘，10月稅後純益21.3億元，累計前10月稅後純益180.2億元...

聯邦集團吃下萊爾富超商 董座林鴻聯這樣說

連鎖超商老三萊爾富日前易主，由最大股東聯邦集團吃下所有股權，創始股東汪家退場，引起市場矚目。外界並好奇擔任聯邦銀行（28...

金管會嚴控ETF溢價幅度 超過3%的發行投信要赴證交所報告

金管會提醒，投資人應注意ETF折溢價情形，例如倘若溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。