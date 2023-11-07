台灣投資高峰會召開！籲活絡投資環境 再造護國神山群

進入後疫情時代，世界面臨戰爭、能源短缺、通膨、供應鏈重組等挑戰，在全球共同面對劇烈變化之際，唯有新興科技持續引領產業成長，更是厚實國力發展的重要關鍵。為協助台灣佈局科技國力，「2023台灣投資高峰會」今（7）日邀集12位來自台灣產業、政府、新創的代表，共同探討台灣產業發展的新機會，以及如何透過引入投資活水，來打造強健有力的新創產業生態系，為台灣產業帶來創新能量，以創造台灣的新未來。

2023台灣投資高峰會由國家發展委員會指導，中華民國創業投資商業同業公會、中華民國私募股權投資商業同業公會共同主辦，以及亞洲．矽谷和台杉投資共同合辦。高峰會更邀請總統蔡英文蒞臨致詞，要為台灣經濟與產業發展指出一條融合創新、具備韌性的發展道路。

「充沛的資金能為台灣產業灌注源源不絕的創新能量」，私募股權公會理事長翁嘉盛指出，台灣正面臨轉型升級的關鍵時刻，而私募股權基金可為產業增添發展的新柴火，因此如何為台灣產業及重要基礎建設注入資金活水，將是台灣經濟成長的重要關鍵。在強化投資上，他認為可從以下三方面著手：調降保險業投資私募股權基金的風險係數、簡化僑外資審核流程，以及讓私募股權投資業適用穿透課稅規定，以引入多元資金投入台灣策略性產業，不僅幫助台灣企業強化國際鏈結，順利在海外落地打國際盃，同時也促進台灣私募股權產業接軌國際，全力加速台灣創新經濟的發展。

創投公會理事長邱德成在致詞中提到，創投公會近年致力推動台灣新創圈的發展，正好呼應賴清德副總統以「創新驅動」再創台灣經濟奇蹟的國政綱領。邱德成說，「今天的護國神山群，幾乎都是創投基金在2000年之前所投資的事業。」每一次重大產業發展的關鍵時刻，從資通訊產業、半導體產業到生技產業，創投都扮演打前鋒的角色。但過去20年台灣創投受限於取消租稅獎勵措施，整體創投產業發展停滯，連帶衝擊到台灣的新創事業的擴展及募資。邱德成呼籲政府透過法規調整，獎勵創投投資新創事業，唯有壯大的創投，才可能有精彩的創新，獎勵創投投資新創就是投資國家的未來。

高峰會邀請國發會主委龔明鑫發表「創新經濟建構台灣產業發展新局」專題演講，分享台灣未來發展藍圖。金管會副主委邱淑貞則以「推動資金引導，驅動投資活力」為題，闡述政府如何打造友善資金環境，與產業共創雙贏。同時，佳世達總經理黃漢州、合庫金董事長董瑞斌、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、創投公會理事長邱德成、私募股權公會理事長翁嘉盛則從產業觀點探討如何刺激台灣產業投資發展。

高峰會亦邀請2023新創國家隊NEXT BIG代表﹘CuboAi雲云科技創辦人暨董事長曾志新、Dcard狄卡科技創辦人暨執行長林裕欽和Health2Sync慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義，並由數位時代總編輯王志仁擔任主持人，分享三家優異新創如何立足台灣，接軌國際的經驗。

2023年瑞士洛桑管理學院（IMD）於6月所發布的世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在64個受評比國家中排名第6名，寫下2012年以來最佳表現。然而受全球經濟放緩等因素影響，使得今年台灣在經濟指標表現上未如過往優異。因此，台灣應以全球戰略思維來強化經濟韌性。這時唯有引入資金活水、活絡投資環境，才能讓產業不斷進化，進而讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。

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