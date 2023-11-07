40年一遇投資機會 短債投資吸引力強

上周美國聯準會FOMC會議結束，再度維持不升息的決定。根據芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，聯邦基準利率目前5.25%至5.50%應該是利率上限，並預期啟動降息的時間最快落在2024年下半年。觀察目前債券市場，大華銀全球短年期投資等級債券基金經理人謝奕騰認為，各類債券收益率已來到長期高點，短債殖利率甚至突破5%，與全球股市相比，此時債券風險較低，收益卻更高。在成長性有限的情況下，利率倒掛期間，短債是目前相對具吸引力的投資標的。

芝商所(CME Group)FedWatch顯示，目前市場預期，12月FOMC利率會議讓美國聯邦基金利率維持在目前5.25%至5.50%的機率高達90.3%；明(2024)年1月利率按兵不動(5.25-5.50%)的機率為83.7%。然而，觀察目前美國長、短年期的公債利差倒掛狀況，儘管已經出現收斂，但仍有約30個基點的倒掛。謝奕騰指出，根據歷史經驗，當聯準會利率升到最高點時，美國長、短年期的公債殖利率均會高於或等於基準利率。然而目前美國十年期公債的殖利率因為預期經濟趨緩或通膨降溫，而低於兩年期公債的殖利率，顯示要結束利率倒掛，還需要一段時間。

此外，謝奕騰指出，近日全球局勢動盪，以巴衝突升溫導致國際情勢的不確定性提升，再加上台美總統大選在即，與股市估值偏高等因素，投資全球股市有相當風險。反觀債市，不僅短年期美國公債殖利率相對高，短年期投資級債券在利率倒掛環境下，殖利率甚至突破5%。因此建議投資人，應掌握這40年一遇的投資機會，布局於相對高利率與較低違約率的短債。

謝奕騰表示，同一券種但距離到期日時間不同，除了波動度之外，總報酬表現也有極大差異。統計ICE美銀美林債券指數去年以來至今，長、短年期債券的總報酬，發現短債在聯準會近一年暴力升息的環境之下，表現相對穩健。另就殖利率觀察，無論十年期或是兩年期美國公債的殖利率都高出長期平均水準，其中又以全球短年期投資級公司債的殖利率超過5%最為誘人。在利率倒掛與高利率環境下，投資人與其期待長債超跌後的資本利得，不如布局於看得到也吃得到的短年期債券。

商品推薦