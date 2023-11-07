暫停升息後 長天期投等債表現亮眼

美國聯準會暫停升息，根據1989年、1995年、2000年、2006年、2018年等升息循環經驗來看，當暫停升息後的3個月、6個月、9個月與1年，美國長天期投資等級公司債指數表現亮眼，後一年的漲幅達16.7%，法人認為，長天期BBB級公司債將受惠，建議投資人不妨趁勢透過長天期ESG BBB級公司債ETF來佈局，把握投資契機。

日前美國聯準會召開今年第7次利率政策會議，如市場預期暫停升息，決議將聯邦基金利率目標區間維持與7月相同水平5.25%~5.5%，主席鮑威爾在會後記者會上表示，聯準會可能在12月決定暫停升息，但不意味未來不再調升基準利率，展現聯準會延續鷹派暫停的策略。

群益投信表示，雖然利率短時間內料仍維持在較高水準，不過整體升息循環應已來到尾聲，天期越長的債券可望越受惠於升息政策將結束的契機。根據過往在1989年、1995年、2000年、2006年、2018年等升息循環經驗，當聯準會暫停升息後的3個月、6個月、9個月與1年，美國長天期投資等級公司債指數表現亮眼，後一年之漲幅來到16.7%，且各期間表現都勝過一般投資等級公司債指數。

整體來看，長天期BBB級公司債不僅可望因天期較長而受惠暫停升息，且還兼具收益與資產品質優勢，當中在ESG經營上表現良好的企業在營運與獲利上長期來看也相對穩健，建議投資人不妨趁勢透過長天期ESG BBB級公司債ETF來佈局，把握投資契機。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，隨著升息循環靠向尾聲，有望迎來利率拐點下，又以長天期債表現最為可期，觀察過去2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現，20年期以上BBB級公司債指數漲幅達21%，漲勢最為凌厲，可見在升息末端的階段，布局於長天期BBB級公司債後續的資本利得空間值得期待。

曾盈甄說，隨著ESG永續經營已是全球主流共識，近年來資金持續流入ESG相關資產，且重視ESG的企業，過往來看在營運與獲利表現上也相對穩健，債息派發亦穩定，自然是市場資金關注的重點之一。綜合前述，建議投資人可將20年期以上ESG BBB級投等債ETF納入投資組合，一次兼顧收益、資本利得潛力、ESG穩健大趨勢。

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