市場波動 柏瑞投信：聚焦特別股長線投資價值

美國聯準會(Fed)9月會議釋出鷹派訊息，同時美國經濟數據續強，市場對利率維持更高更久的預期上升，美債殖利率持續走揚，特別股信用利差持平，9月特別股指數收跌。柏瑞投信表示，近期特別股主要發行金融業公布財報結果正向，基本面依然穩健，短期市場雖因信心波動而震盪，但特別股長期主要報酬來源為股息收益，可回歸資產特性聚焦在特別股的長線投資價值。

柏瑞投信指出，9月FOMC會議點陣圖預測顯示2024年僅會有兩次降息空間，加上經濟數據保持強勁，市場預期Fed會維持長時間維持較高利率水平，美國10年期公債殖利率走升，創下2008年以來新高。由於長天期債券殖利率上升，金融條件同步收緊，9月特別股ETF亦呈現資金淨流出。

柏瑞投信指出，聯準會偏向鷹派的貨幣政策談話，使得美債殖利率走高，拖累特別股表現下跌。不過，分析師認為，因聯準會低估縮表和延後降息對投資人心理層面的影響，造成美國長債殖利率攀升和金融條件快速緊縮，美債似有出現超跌跡象。但在高利率遞延效應下將使經濟成長趨緩，預期美債10年期殖利率將存在較高的波動。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國銀行受惠於利率提高帶動利息收入增加，美國銀行業第3季企業獲利維持穩健，且整體淨利水準仍維持相對高檔，緩解投資人對銀行體系健康的疑慮。市場預期今年第4季銀行業獲利仍可望維持在長期相對高位的水平，顯示金融業體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力較佳。

此外，美國經濟9月持續呈現擴張態勢，勞動力市場和消費者支出皆維持強勁表現，經濟學家近期亦持續上修美國第3季的經濟成長預期，料將維持小幅度的正增長。

根據Bloomberg統計，9月共計有14檔特別股的信用評級被調升，及3檔特別股的信用評級被調降，較8月呈現大幅改善的趨勢。截至9月底，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB，信用風險程度依然較低。9月整體特別股市場的淨供給減少，指數總成分檔數由201檔減少至196檔。

截至9月底，在投組配置上，柏瑞特別股息收益基金在國家分布上以美國占比約62%最高，其次為荷蘭和加拿大。在產業配置上，前三大產業依序是金融業、公用事業和通訊服務業，比重分別約為67%、15%和6.8%。

馬治雲指出，將持續聚焦體質較為穩健的大型商業銀行、保險業；且偏好現金流能見度較高的公用事業、通訊服務業。惟投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

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