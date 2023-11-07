永豐期貨深耕數位服務 獲國家品牌玉山獎三大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨深耕數位服務，獲國家品牌玉山獎三大獎。（永豐期貨/提供）
永豐期貨深耕數位服務，獲國家品牌玉山獎三大獎。（永豐期貨/提供）

永豐期貨在2023年國家品牌玉山獎的傑出表現備受肯定。憑藉對數位服務的深度投入，榮獲三項殊榮，包括「傑出企業」、「最佳人氣品牌：創新營運模式」以及「最佳人氣品牌：期貨經理事業」。

永豐期貨一直以提升客戶互動關係為己任，致力於提供令人驚豔的數位旅程，以滿足客戶多元需求。公司深知數位的重要性與整合集團資源的戰略價值，因此在平台發展、數位行銷、數位客服、投資顧問以及數據應用等五大構面進行全方位的擴建和優化，為客戶提供無與倫比的數位服務體驗。

除了在數位創新方面的關注外，永豐期貨不斷引入趣味性元素，普及期權知識，從社群經營延伸至綜藝化財經影音，甚至貫穿整個開戶流程。這些創新舉措獲得了廣大投資者的肯定，公司動戶市佔連續四年創新高，也為永豐期貨獲得「最佳人氣品牌：創新營運模式」殊榮。

期貨經理事業以「有安全感的投資」為理念，建立四大特色，包括系統化交易多元策略、穩定提升投資組合績效、風險控管技術以及追求市場絕對報酬，更連續六年獲得期交所鑽石獎。這些特色的巧妙搭配榮獲了「最佳人氣品牌：期貨經理事業」的盛譽。

永豐期貨財務績效表現，近三年成長幅度達49%，各項重要指標的成長率均遠超同業平均水平。永豐期貨以獨特方式吸引眾多投資者的關注，從開戶流程、社群經營，到綜藝化財經影音，榮獲2023年國家品牌玉山獎「傑出企業類」。永豐期貨的願景是翻轉金融共創美好生活，承諾不斷精進數位創新服務，構建高品質全方位的交易環境，為客戶提供高附加價值的金融服務。這次獲得國家品牌玉山獎三項大獎，再次彰顯了永豐期貨在數位金融領域的卓越表現，並為未來的發展充滿信心，勇敢應對數位時代帶來的種種挑戰。

期貨 玉山

延伸閱讀

11月電子期 金融期齊漲

11月台股期指漲156點

T1聯盟／雲豹啦啦隊補強！牛奶加入電豹女開幕戰登場

外資期貨轉淨多單 法人：台股看能否站穩季線

相關新聞

外資10月匯出金額縮小、較9月大減七成 今年來仍呈淨匯入

金管會昨（3）日公布10月外資淨匯出10.16億美元，是7月以來連續第四個月呈現單月淨匯出，但單月淨匯出金額顯著縮小，換...

卡位科技股 美國經理人建議這兩大族群

科技業每幾年便能掀起一波創新革命，題材多變卻也富藏機會，如何釐清箇中生機與危機將是致勝關鍵。對於如何提前卡位主流趨勢商機...

央行外匯存底委外經營 報酬率竟遜於自己操盤？

根據中央銀行2024年度預算案，外匯資產投資長期債券營運量為15.07兆元，預計委外經營的信託投資為4,214.51億元...

外匯存底逾七成投資美債 恐蒙受鉅額未實現損失？央行回應了

中央銀行曾公開透露，我國外匯存底超過七成投資美債，而美國公債殖利率在今年10月20日一度觸及5%高點，創下2007年以來...

熱錢連3天狂匯入 累計流出規模曝光！新台幣今升抵32.1字頭

熱錢狂匯入激勵國內股匯大漲，新台幣匯率今（6）日勁升1.6角、收在32.143元，連三升並創近一個月新高，總成交量15....

信用卡掀分期不給回饋縮水潮 剁手族把握雙11最後機會

雙11購物節即將展開，由於多家發卡行掀起分期不再給回饋的縮水潮，提醒卡友快把握即將到來的網購大檔雙11，善用年底前雙重優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。