業者「自清」癌症保單 恐逾10張停售

金管會保險局一日邀集產壽險業者開會，要求只對特定癌症給付的保單必須改版或下架，已在業界引發連鎖反應。儘管初步清查只有七張保單需要改版或下架，但據了解，多家保險公司因危機意識主動下架保單，估計可能超過十張。

據指出，這些下架的商品以利變終身壽險保單居多，分紅保單也有。一家未被點名但擬下架保單的公司主管指出，近幾年新上市的終身壽險保單大部分為利變型，包括外幣和台幣保單都涵蓋對特定癌症的給付，但一日的會議僅針對「癌症理賠的認定」此一主題，保險局官員也表示不希望在癌症理賠區分「原位或移轉」，或僅限特定器官的癌症病變才給付，因此多家保險公司的保單雖未被點名，但開完會後仍火速「自清」。

保險局官員指出，一日的會議並未區分到保險是主約或附加條款，也未討論到利變和分紅保單附加癌症理賠這種情境。保險公司表示，除了從嚴認定「比較安全」，此外，未來在理賠上面臨的要求一定愈來愈多，銷售癌症險的風險也愈來愈高，因此乾脆停售。

業者說，癌症險的問題很難在保險公司和消費者之間擺平，過去會在終身壽險附加特定癌症理賠條款，是因為保費不會太貴，且某些人家族有遺傳基因，比較容易罹患特定器官的癌症，但如果癌症的理賠要全面保，保費一定會變貴，屆時保險公司又會挨罵；另一方面，若癌症發生之後不理賠，尤其涉及原位癌和移轉癌症這類爭議，屆時保戶也會抱怨。

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