美債殖利率狂飆 央行稱不影響損益

中央銀行曾透露我國外匯存底超過七成投資美債，而美國公債殖利率在今年十月廿日一度觸及百分之五高點，創二○○七年以來的十六年新高，恐導致央行持有的美債部位出現巨額的未實現損失。央行回應，持有的美債為持有至到期日，美國公債殖利率上升不影響損益，但會持續密切關注。

立法院預算中心指出，近兩年來各主要經濟體的公債殖利率大幅上升，影響債券價格，我國金融機構持有國外金融資產金額甚巨，而央行管理運用的龐大外匯存底，其中逾七成用以投資美國公債以獲取孳息，恐影響我國金融市場穩定。

央行統計顯示，截至今年十月底，我國外匯存底為五六一○點七九億美元，較去年底增加六十一點四七億美元。預算中心表示，去年三月以來，各國主要經濟體為採行強力緊縮貨幣政策對抗通膨，帶動十年期公債殖利率大漲；今年九月美國、德國等各主要經濟體公債殖利率皆創去年一月底來最高，公債價格因而下跌。而國內金融體系持有巨額國外金融資產，今年第三季因主要經濟體公債殖利率攀升，導致債券評價減損金額較前一季大增五九二點九五億元。

金管會銀行局公布今年本國金控集團國內以及海外曝險統計顯示，截至第三季，本國金控集團國外投資已經提列減損二八二七點六三億元，較第二季增加五九二點九五億元，增幅百分之廿六點五三，也創今年最高，各主要經濟體公債殖利率攀升恐影響我國金融穩定，需持續注意未來發展。

商品推薦