外匯存底投資 代操績效輸央行

根據中央銀行二○二四年度預算案，外匯資產投資長期債券營運量為十五點○七兆元，預計委外經營的信託投資金額四二一四點五一億元，較今年大增一○四點五一億元。不過，近年來外匯資產委外經營收益率下滑，甚至還低於央行自行操盤，以去年為例，委外報酬率僅百分之一點六八，低於央行操盤的百分之一點八九。

立法院預算中心報告顯示，央行預計自今年起逐年增加長期債券的委外投資比率，但觀察近年來外匯資產的委外經營結果，平均收益率持續下降，且低於央行自行操盤的報酬率。

央行明年預計委外經營的信託投資為四二一四點五一億元，較今年的四一一○億元增加一○四點五一億元。不過，近年來央行委外代操的報酬率差強人意，去年低於央行自行操盤，今年前七月委外投資報酬率上升為百分之二點一八，但與央行自行操作的報酬率也只是勉強「打平」。

央行表示，央行依據相關規定，選擇操作資產管理績效良好的金融機構，與之建立資產管理帳戶，並將外匯資產委其代為操作；而外匯資產委外操作與自行經營的投資目的、操作原則及資產配置各有所不同，委外操作為追求收益所採的交易策略較頻繁調整，自行經營則首重安全性與流動性，相較之下，委外可使操作更靈活。

預算中心表示，考量國際匯市瞬息萬變，央行外匯資產投資著重長期孳息收入，我國外匯存底約九成投資於國外債券以獲取孳息，投資標的主要為重要工業國家政府發行的長期債券。

資料顯示，央行外匯資產投資營運量自二○二○年的十三點八五兆元，逐年增加至去年的十五點六八兆元，委外投資比率則逐年減少，去年委外信託投資的占比百分之二點六九，為二○一八年以來最低。

不過，央行預計自今年起逐年增加委外投資比重，二○二四年將增至百分之二點八，但因二○二一年與二○二二年的投資平均收益率分別為百分之一點七二及百分之一點六八，皆低於預計收益率百分之二點五，預算中心提醒央行，應督促委外投資機構衡酌投資風險，並適時調整投資操作策略，積極提升資金運用效益。

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