銀行清呆卡 牽動資本適足率

金管會規劃2024年起銀行計算資本適足率（BIS）規定將接軌國際，竟意外燒到信用卡業務。依新規，2024年起各銀行呆卡戶、新戶及12個月內曾有循環繳款者（非循環戶）這三類持卡人的「信用額度」將吃掉銀行資本，使各銀行高層繃緊神經。

金管會官員解釋，各銀行對信用卡戶、給了信用透支額度，就算成了呆卡，這個「信用透支額度承諾」依然存在，日後也有可能被動用，依新規，2024年起將新增一個10%的信用轉換係數，之後再乘上對應的風險係數。

一、呆卡戶，指12個月內無需繳款者，計提資本是：信用額度×係數10%×權數45%。等於每10萬元信用額度，須提4,500元資本（10萬×10%×45%=4,500）。

這影響有多大？據金管會8月底統計，全台信用卡總流通卡數是5,767萬張，但近半年有消費紀錄的有效卡卻僅有3,683萬張，未開卡或未使用的「呆卡」約有2,084萬張，活卡率63.8%。

若以全台這2,084萬張呆卡、每卡給10萬元信用額度來看，估算全台32家發卡行得因這些呆卡戶最多計提近940億元資本，平均每家最多得計提近30億元資本；但也有業者說，因有些人是同一家銀行有多張卡、信用額度共用，可能只是其中一張變呆，實際計提資本應沒這麼大，平均每家數億、到數十億元之譜跑不掉。

另一家民營銀行主管說，當銀行呆卡戶愈多、需計提資本就愈高，又以只剩下一位客戶時，只要這名客戶「變呆」、就開始吃掉銀行資本。

該主管坦言，過去各銀行為爭流通卡數排名，就算客戶成了呆卡，也很難「斷捨離」，就是擔心失去了與客戶最後的一絲聯繫，但近年這套思維悄悄改變。

一是呆卡成本愈來愈高，包括需支付給國際發卡組織規費、銀行系統維護費等，二是呆卡的權益優惠仍必須持續付費，當卡片愈高級、付費成本就愈高，保守估計平均每張呆卡成本是100元，若有100萬張呆卡，一年就得付出1億元成本。

三是，2024年呆卡得新增計提資本，成了壓垮駱駝最後一根稻草，迫使各銀行在今年底大刀清呆卡。據調查，包括中信銀、玉山銀、台新銀、星展銀、永豐銀、一銀、凱基銀、渣打銀等八家銀行都已陸續公告，只要核卡後連續12個月未開卡或是未刷卡者，將通知持卡人停卡。

另外，若持卡人12個月內曾有循環繳款者，及過去12個月內無繳款紀錄，指新卡戶，也得新增資本計提。計提方式是：信用額度×係數10%×權數75%，等於每10萬元信用額度，就得提7,500元資本（10萬×10%×75%=7,500）。

銀行資本適足率計算，是自有資本（分子）、除以風險性資產（分母），而風險權數是指每一種資產（如授信、投資）需計提資本，當風險權數愈高、銀行需計提資本愈大，分母擴大、算出適足率就會下降，銀行就會縮減該項業務。

金管會跟進採行最新巴賽爾協定，是希望讓整體銀行業評估風險時更具敏感性，藉此強化風險承擔能力。

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