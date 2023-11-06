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熱錢連3天狂匯入 累計流出規模曝光！新台幣今升抵32.1字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫

熱錢狂匯入激勵國內股匯大漲，新台幣匯率今（6）日勁升1.6角、收在32.143元，連三升並創近一個月新高，總成交量15.01億美元。匯銀主管指出，外資今天再度熱情匯入逾7億美元，新台幣匯率終場升值1.6角、為近四個月來單日最大升值金額。

匯銀主管指出，短短三天內，新台幣匯率迅速自32.484元升抵32.143元，累計升值3.41角，估計這三天，熱錢累計匯入金額超過21億美元。

美國聯準會9月、11月會議決議利率「連兩凍」，市場普遍認為升息循環已經告終、股匯多頭榮景一連持續三天，今天熱錢持續湧入，新台幣匯率盤中一度升抵32.115元，最多升值1.88角。

匯銀主管說，目前全球投資人的焦點從聯準會停止升息，轉為聯準會何時降息，且樂觀情緒似乎有些「overshooting（過度反應）」，估計短期內，新台幣匯率將位於32~32.4元區間波動。

證交所資料顯示，外資今天大舉匯入，並持續加碼台股近188億元，台股收盤大漲141點。

匯銀主管表示，股匯市的「派對」行情能否延續，除美國經濟、通膨與就業數據外，聯準會主席鮑爾的談話也非常關鍵。鮑爾將於美東時間9日下午2時（台灣時間10日凌晨3時），參加IMF年度研討會的一場座談會，這是他上周決策意外暗中釋出鴿派訊息後，首度對貨幣政策發表評論，市場屏息以待。

匯銀主管說，如果鮑爾認為市場過熱了，不排除可能釋出偏鷹談話、對市場灑水降溫，反之，若鮑爾持續維持鴿派基調，等於是為目前的多頭氣焰添加柴火，股匯瘋漲行情可望續燃。

國銀交易室主管認為，近日金融市場的激情演出，源自於美國非農就業數據遜於預期、支持聯準會不需要進一步升息，聯準會先前表態利率更高、維持更長時間（higher for longer），如今可確定利率不會higher，至於是否longer，還需要更多經濟數據驗證。

台幣匯率 美國聯準會

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