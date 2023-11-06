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永豐期貨深耕數位服務 獲「國家品牌玉山獎」三大獎

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

永豐期貨在2023年國家品牌玉山獎的傑出表現備受肯定。憑藉對數位服務的深度投入，榮獲三項殊榮，包括「傑出企業」、「最佳人氣品牌：創新營運模式」以及「最佳人氣品牌：期貨經理事業」。

永豐期貨一直以提升客戶互動關係為己任，致力於提供令人驚豔的數位旅程，以滿足客戶多元需求。公司深知數位的重要性與整合集團資源的戰略價值，因此在平台發展、數位行銷、數位客服、投資顧問以及數據應用等五大構面進行全方位的擴建和優化，為客戶提供無與倫比的數位服務體驗。

除了在數位創新方面的關注外，永豐期貨不斷引入趣味性元素，普及期權知識，從社群經營延伸至綜藝化財經影音，甚至貫穿整個開戶流程。這些創新舉措獲得了廣大投資者的肯定，公司動戶市佔連續四年創新高，也為永豐期貨獲得「最佳人氣品牌：創新營運模式」殊榮。

期貨經理事業以「有安全感的投資」為理念，建立四大特色，包括系統化交易多元策略、穩定提升投資組合績效、風險控管技術以及追求市場絕對報酬，更連續六年獲得期交所鑽石獎。這些特色的巧妙搭配榮獲了「最佳人氣品牌：期貨經理事業」的盛譽。

永豐期貨財務績效表現，近三年成長幅度達49%，各項重要指標的成長率均遠超同業平均水平。永豐期貨以獨特方式吸引眾多投資者的關注，從開戶流程、社群經營，到綜藝化財經影音，榮獲2023年國家品牌玉山獎「傑出企業類」。

永豐期貨的願景是翻轉金融共創美好生活，承諾不斷精進數位創新服務，構建高品質全方位的交易環境，為客戶提供高附加價值的金融服務。這次獲得國家品牌玉山獎三項大獎，再次彰顯了永豐期貨在數位金融領域的卓越表現，並為未來的發展充滿信心，勇敢應對數位時代帶來的種種挑戰。

期貨 玉山

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