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雙十一紅包放送 元大投信客戶可抽1111點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

雙十一購物節前先來賺OPEN POINT！自11月6日至12月31日八周期間，參加icash Pay雙十一活動，最高可獲得由icash Pay所提供之111+1111點OPENPOINT，愈早參加，最多可有八次抽獎機會。

這次icash Pay雙十一活動，icash Pay用戶只要加入元大投信LINE官方帳號，並到元大投信官網完成活動登錄，可獲得icash Pay所提供111點OPENPOINT，每周限額100名。完成LINE個人化服務綁定後，手機上就可查看個人基金庫存、交易、配息，管理基金資產也更輕鬆。

若已經是元大投信基金理財帳戶客戶，使用支援icash Pay的有效消費任一筆(不含申購基金)，並於元大投信官網完成活動登錄，就可參加1,111點OPENPOINT抽獎，活動辦法以元大投信、愛金卡官方網站公告為準。

元大投信於今年1月起攜手icash Pay電子支付平台，首創電子支付帳戶買基金服務，icash Pay用戶可以透過本人的電子支付帳戶線上開立元大投信基金理財帳戶，目前線上開戶合作包括國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、中華郵政等14家金融機構，申購基金輕鬆、快速又方便，綁定icash Pay購買元大投信熱門基金還可免手續費，申購金額也降至新台幣1千元起，投資門檻更親民。

現階段透過icash Pay電子支付帳戶，可申購元大投信基金選擇達24檔，包括最熱門的0050連結基金、0056連結基金，以及三檔龍頭系列基金：元大台灣高股息優質龍頭基金、元大全球優質龍頭平衡基金、元大日本龍頭企業基金。下單時，選擇【電子支付買基金免手續費】優惠序號，即可享有單筆與定期定額終身0%手續費優惠，新台幣1,000元起，就可以開始參與多種投資標的。

根據彭博資料，統計歷年來台股季節性表現，近10年台股第4季上漲機率高達9成，平均漲幅達4.4%。加上央行預期2024年全球商品貿易復甦，產業庫存恢復正常水準，台灣GDP年增率為3.08%優於今年，呈現景氣復甦，目前國際局勢衝突更提供逢低進場布局台股時機。看好台股的投資人可以選擇0050連結基金、0056連結基金，適合沒有證券戶頭又想參與0050、0056投資機會的投資人，且連結基金專屬的不配息級別更具備複利效果與稅賦優勢。

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