凱基證券「財經要雯」Podcast 節目 助客戶輕鬆理財大獲好評

凱基證券積極推動數位躍升，傳播溝通策略朝向多元化及年輕化發展，近期更將觸角延伸到廣受上班族喜愛的數位音訊媒體平台Podcast，打造出全新型態財經節目「財經要雯」，節目於Podcast及YouTube雙平台播出，每周三早上7點Podcast首播、中午12點上架凱基證券樂活投資人YouTube頻道，主持人由知名財經主播許娸雯及凱基證券專業團隊共同擔綱，成員具備基金經理人、總經研究員、證券分析師、律師、理財顧問等豐富資歷，提供投資人更寬的投資視野及角度。

台灣Podcast節目已超過30,000檔且持續成長，透過與收聽者的碎片化時間無縫接合，在上班族、通勤族、年輕族群之中蔚為風潮，「財經要雯」一推出即登上Podcast商業類節目排行榜第15名的佳績，播出後迅速竄紅反映出內容切中投資人關注的生活財經大小事，首集邀請知名KOL「財經浩角」游庭皓，從看電影看出通膨蹊蹺，聊到升息尾聲的債市投資觀點，節目將陸續邀請前政大校長周行一分享「全面且平衡的理財與人生」、「超直白心理學」作者顏志龍老師與投資人暢聊「善用行為心理學做聰明投資人」等理財話題。

「財經要雯」節目有別於一般金融業著重商品解說，希望透過更生活化的內容，幫助投資人一起輕鬆學習投資，凱基證券也針對節目內容進行客戶意見調查，鎖定熱門財經時事、投資商品/資產配置、不動產傳承、總經數據解讀等主題，滿足民眾最重視的兩項收聽動機，包含聆聽有趣或有娛樂性的內容(83.6%)、吸收學習知識(82.9%)等。

不管是近期的國內外市場即時分析，還是長遠的勞退金理財規劃問題，民眾迫切需要專業、公正、簡單易懂的金融資訊。凱基證券為滿足投資人需求，繼攜手凱基投顧在每周一至周五晚上九點於官方YouTube頻道打造「凱基股股漲」節目後，好評再推出以財富管理為主的「財經要雯」節目，邀請各領域專家從貼近不同投資族群的理財需求出發，搭配財管專家團隊帶給投資人最專業又生活化的影音體驗。

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