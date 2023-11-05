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匯市最前線／台幣估32.1~32.4元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國聯準會利率持續按兵不動，匯銀主管透露，熱錢上周五（3日）淨匯入6億美元，新台幣匯率升值5.8分收在32.303元，全周累計升值1.22角，升幅為0.38%。展望本周，匯銀主管估計，新台幣匯率將於32.1~32.4元區間波動。

台幣匯率 美國聯準會 新台幣

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