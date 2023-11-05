金管會：權證避險降稅 帶來五大效益
權證避險降稅將上路，根據金管會稅式支出評估，權證避險降稅將帶來五大效益，包含稅收增加、人才投入、競爭力提升、促進資本市場成長、間接促進內需消費力成長。
首先，雖此為降稅措施，但實施後反而增加投資人參與權證交易意願，金管會預估權證交易量可增加近八成，帶動證交稅每年增加6億元，營所稅、綜所稅每年增加2億元，合計每年多8億元稅收。
其次可增加權證人才需求，提高就業機會，權證市場交易擴大後，吸引券商開發新的權證商品，也將有更多金融人才投入權證領域。
第三，降低交易稅率主要受惠者為券商，當避險成本降低，有助權證發行與交易獲利，將吸引更多證券商投入權證市場，提升競爭力。
第四，更多權證商品進入市場，可提供對投資人有利的買賣報價，提高造市品質，不僅投資人可獲得權證合理報價及充足流動量，增加更多元、靈活的投資組合，也可使國內資本市場更加成長。
第五，當權證市場活絡，證券商從事權證業務獲利增加，除將利潤分享員工，也將配息給股東，使員工與股東個人所得增加，間接提升購買力，增加內需消費力。
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