10月外匯存底連三降 跌至七個月新低

中央銀行今（3）日公布，10月外匯存底為5,610.79億美元，月減29.3億美元，主因是美元強勢、多數非美貨幣貶值以及央行為維持秩序進場調節；央行統計顯示，外資今年下半年每月都在落跑，11月情勢能否扭轉，外匯局局長蔡烱民表示，外資匯出入最重要的變數為美股表現。

央行今日公布，以現金流量而言，外資10月淨匯出金額約50億美元，今年下半年以來，外資每月都是淨匯出，累計四個月淨匯出金額高達280億美元。

受到聯準會連兩季利率按兵不動影響，近幾日美股與台股接連收高、新台幣匯率也翻升，是否代表11月外資有機會重返台灣？

蔡烱民分析，7、8月有股利匯出的季節性因素，到了第4季，已經沒有這項讓外資大舉匯出的原因了，但外資匯出入動向，受美股的影響非常大，先前美債殖利率上升較快，如今聯準會貨幣政策緊縮步調趨於緩和，市場不用再擔心美債殖利率會繼續上漲，相關影響已經慢慢淡化，未來將回歸到企業的財報、景氣與獲利表現。

央行統計顯示，10月外匯存底餘額為5,610.79億美元，連三月下滑並跌至七個月新低。蔡烱民說明，10月外匯存底變動的主要因素有三，除投資運用收益入帳，會讓外匯存底增加外，包括主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持匯市秩序進場調節，都會讓外匯存底減少。

回顧10月，美元指數上漲0.41%，歐元、英鎊分別升值0.87%與0.07%，其餘主要貨幣均為貶值；其中，加幣匯率貶值2.54%、澳幣下挫0.36%、日圓下跌0.32%，人民幣與新台幣匯率貶幅分別為0.24%與0.5%。

根據央行統計，今年10月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計為5,246億美元，約當外匯存底93%，兩者均為今年來的最低水準；與前一個月相較，外資持有新台幣資產金額大減122億美元，約當外匯存底的比重也下滑2個百分點。

根據目前各國公布的最新數據，中國大陸9月外匯存底為3兆1,151億美元、為全球最大，其次是日本，9月外匯存底1兆1,099億美元，瑞士外匯存底7,423億美元、領先台灣，我國外匯存底蟬聯世界第四大。

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