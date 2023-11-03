富邦人壽與台灣財經素養協會合作前進高中開課 帶學生認識風險懂保險

為使台灣學生能力接軌國際，提升青少年金融財經素養，富邦人壽與台灣財經素養教育推廣協會合作，攜手推動台北市及新北市112學年度高中財經素養課程，新北市以板橋高中為首站，由專家業師進入校園教學現場，透過遊戲設計與知識解說，提升高中學子風險認知與意識程度，增進學生金融保險領域的正確觀念，有助於未來升學及職涯規劃。

接軌國際學習指標 養成台灣學生財經素養力

富邦人壽總經理陳世岳表示，全球各國日益重視青少年財經素養能力，富邦人壽亦全面推動金融保險教育，集結產官學研等力量，因應民法成年年齡今(2023)年起下修為18歲，持續朝高中、大學校園扎根，向年輕學子傳遞正確知識；首度攜手台灣財經素養協會前進新北市板橋高中，安排保險專業業師入班授課，透過兼顧趣味和知識的互動設計，培養青少年的風險意識和保險觀念，期許學子能從容地面對未來各種財經機遇與挑戰。

板橋高中校長賴春錦認為，財經知識是公民必備素養之一，必須從小培養基本知識，感謝台灣財經素養協會、富邦人壽，安排兼顧趣味和教育的互動課程，引領學生正確認識個人風險保障。台灣財經素養教育推廣協會理事長唐代彪表示，協會致力提供國內青少年一套有系統且分齡的財經素養課程，繼台北市、台中市後，協會擴大前進新北市，首場課程與板橋高中、富邦人壽共同合作，持續培養台灣學生金融財經素養能力。

首度與板中合作 傳遞保險知識提升風險意識

風險轉嫁是保險的核心精神與價值。首場課程由富邦人壽張孟喬經理擔任業師，從「風險意識」和「保險功能」兩大主軸設計互動課程，她說：「多數台灣民眾都是出社會後，才開始認識保險，但生活中各種大大小小的風險，並不會因為學生在學階段就得以避免，因此從小養成對保險的正確認知，對於人生保障規劃是關鍵起手式」。

張孟喬除向學生深入淺出說明保險知識外，也透過紙牌金字塔分組遊戲，說明風險與保險的關係。當學生好不容易搭好金字塔，桌子突然無預警晃動，紙牌金字塔隨即崩塌，這讓學生體會到生活中不可預測的風險，一旦風險來臨，好不容易累積的經濟基礎都可能一夕歸零；此時，張孟喬進一步引導學生思考，向大家提問：「若要使紙牌金字塔穩固不倒，可以運用哪些工具？」學生踴躍舉手，膠帶或膠水都是他們不假思索的答案，而這些工具就像保險一般，當我們生活中面臨風險時，足以讓經濟基礎不因此受到強烈波動，其中有位同學主動反饋：「保險能對沖掉風險所帶來的代價」。

富邦人壽全面落實ESG，長期深耕金融保險教育，期望提升年輕族群的財經素養能力，並建立全民正確的保險知識與觀念，同時也不斷提醒民眾提高警覺，避免受騙及自身財務受到損害。

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