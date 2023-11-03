快訊

通勤地獄！首爾地鐵明年將推「無座位車廂」全員用站的

更靜音、更快...盤點中共最新096型核潛艦的技術 恐成美國噩夢

滿屋回收物！台中凌晨民宅大火老夫妻沒逃出 尋獲1焦屍難辨識

凱基慈善基金會關懷弱勢 營養早餐助逾五千名學童

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券贊助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，從協助就學到重視學童營養補給，幫助孩子們健康成長，自104年起針對臺東、嘉義等弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難學生能夠吃飽上學去，112年度協助36所學校1,000多名學生，營養早餐補助計畫9年來共溫飽5,000多名弱勢學童。

凱基慈善基金會表示，根據國民健康署的「學童期 1~2 年級營養參考手冊」，早餐的攝取對兒童的成長很重要，吃過早餐的人精神好、反應快，各方面的表現也較好，反之則容易注意力不集中，影響上課精神，學習效果也不好，但許多弱勢家庭孩子因為環境緣故，單親、隔代教養或父母在外地工作，家長無力或無法替孩子準備早餐，需要社會的關懷與幫忙。

像是單親的小儀原本和父親及祖父母同住，但父親、祖父相繼因病辭世，小儀祖孫倆僅靠祖母的老人年金生活，基本生活支出成沉重負擔，遑論每天準備早餐；小禹兩姊妹的爸媽長期在外地工作，原由祖父及姑姑照顧，不料祖父中風、姑姑亦纏綿病榻，兩姊妹只得彼此照顧，每天早餐成奢求；小信母親身心障礙，祖母年邁且身體健康略有狀況，家庭經濟亦不佳，讓小信一整個早上餓肚子成習慣。學校了解這些弱勢學童情況後，申請凱基慈善基金會的營養早餐補助，觀察學生在補充營養後，都順利提升了學習動力。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，孩子是我們的未來，教育更是弱勢孩子的希望，凱基慈善基金會除了協助學童的營養早餐，強健孩子的體魄，讓孩子健康成長；也針對偏鄉學校進行英語學習補助，強化英語基礎縮減城鄉差距；凱基慈善基金會亦不定期前往學校，了解學童營養早餐的需求及供應情形，並因應通膨物價調整早餐補助金額，幫助學生健康成長並開展視野。

凱基證 英語 隔代教養

延伸閱讀

高股息族群 報酬率逾30%

最牛一輪／微星帶勁 凱基34喊衝

公私協力完成校園書屋 彰化紫葡小書屋今在葡萄產區啟用

影／關懷台南偏鄉老少 統一企業慈善基金會辦童樂嘉年華

相關新聞

保險業反對以批註條款通融 實支實付限住院…門診癌友理賠難解套

國內癌症病友爭取實支實付住院醫療險能以「批註條款」方式放寬理賠，壽險公會周三邀集各大保險公司會商，最後通過決議，針對衛福...

理賠恐惹議…特定癌症險 2停售5改版

癌友爭取更多保險理賠的聲浪愈來愈大，金管會保險局抽查市面上針對「特定癌症」給付的癌症險保單，為避免日後引發理賠爭議，有七...

央行理事：不排除Q4升息抗通膨

中央銀行昨天公布九月的第三季理監事會議事錄摘要，儘管理事一致同意維持政策利率不變，但部分理事認為應盯緊通膨問題，有理事認...

熱錢湧入…台幣升1.23角 匯價攀逾一周高點

美國聯準會（Fed）持續按下升息暫停鍵，國內股匯市上演報復性反彈戲碼。匯銀主管指出，熱錢昨（2）日蜂擁匯入逾8億美元，激...

央行Q3會議紀錄摘要「鴿中帶鷹」 理事擔憂通膨升溫

中央銀行昨（2）日公布第3季理監事會議事錄摘要，儘管全體理事一致同意維持政策利率不變，但會中多名理事表達對房租漲勢、民生...

玉山銀放款 衝破2兆元

玉山金控昨（2）日召開第3季法人說明會，玉山金前三季稅後純益158.9億元，玉山金總經理陳茂欽表示，玉山銀前三季各項財務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。