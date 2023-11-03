保險業反對以批註條款通融 實支實付限住院…門診癌友理賠難解套

國內癌症病友爭取實支實付住院醫療險能以「批註條款」方式放寬理賠，壽險公會周三邀集各大保險公司會商，最後通過決議，針對衛福部健保署提出的三點建議，包括開發弱體保單、研發更多新商品願意進行研議，但對於以批註條款或協議等方式，讓門診也能得到實支實付的理賠，保險公司一致反對；壽險公會近日內將把會議結論正式行文金管會保險局。

隨醫療科技進步，有些以往必須住院進行的治療，現在已可門診治療，有癌友因此爭取，希望能比照實支實付住院醫療險理賠。

業者：若開放對其他保戶不公平

據了解，多家業者在會議中基於兩大主張表示反對，首先是若只對癌友開放，而未擴及其他病症患者，「等於拿其他病患的保費去補貼癌友」，對其他病症保戶不公平，也使保險業原本危險分散及共同承擔的機制被扭曲，且其他非癌症患者若要比照辦理，保險公司財務勢必被拖垮。

再者，保險公司目前實支實付負擔很重，因為很多當年精算保費時想像不到的新疾病，若有保戶罹患這些新疾病住院，同樣也得理賠，當時既然已明確區分「手術理賠」和「住院理賠」兩種實支實付理賠，就得按照合約來，不能擴大到連門診都可以理賠。

健保署：持續建議尋找折衷方案

針對壽險公會的決議，衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，健保署提出批註建議，最終決定權仍在壽險公司，若批註方式不可行，也應研擬其他方式幫助癌友，會持續建議能否尋找折衷方案，希望對癌友多一些通融。若保險業真的無法配合，健保署仍會積極溝通。

金管會官員語帶保留說，壽險公會已成立專案工作小組對此進行討論，目前討論的結果還沒有送到保險局，暫時無法對外表示意見。但官員也說，保險制度問題不太可能開一、兩次會議就有最後的結果出爐，距離最後定案應該還有一段時間。

病團：投藥轉變不該是拒賠理由

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠指出，使用批註條款對保險公司造成困難，被否決的結果可以預期，但壽險公司不該就此拒絕解決問題，而應持續研擬不同出路。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，投藥形式轉變不該成為保險公司拒絕理賠的理由。另外，依照保險法規定，契約如有疑義時，應該往被保險人有益的方式解釋。

另據了解，健保署要求保險公司列出「替代性的療法」有哪些？經過當天會議討論，壽險公會也將婉拒。業者表示，「連醫師都寫不出來，保險公司怎寫得出來？」且醫療技術日益進步，替代性療法認定的原則為何，不可能由保險公司想像、認定。

相關人士透露，針對健保署建議的開發更多弱體保單、保險公司研議如何針對自費醫療給予更多補償，開發更多新商品，但健保署必須提供更多數據讓保險公司作為開發商品的參考，且這類新商品保費可能更貴。

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