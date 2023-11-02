不砍福利權益照舊 滙豐旅人卡還抽美國來回機票

年底到，近期陸續有信用卡砍福利，滙豐（台灣）銀行逆勢操作，公布延長「滙豐旅人卡」的機場接送與貴賓室權益，即使是滙豐旅人輕旅卡卡友在符合特定條件下，也可同樣享有免費機場接送服務。

根據日前國際發卡組織公布的國人旅遊調查顯示，逾六成受訪民眾表示旅遊預算規劃較疫情前增加；超過四成民眾表示未來想增加出國旅遊的頻率與每次海外旅遊的天數；還有高達九成的受訪者在未來一年內有海外旅遊規劃。

滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，今年以來國人出國人數大幅增加，快速帶動整體旅遊刷卡市場的成長。今年1至9月，滙豐信用卡卡友的海外消費金額是去年同期的二倍。

其中滙豐旅人卡在今年前九個月的新發卡數，更是跳躍式成長達到去年同期的三倍。

滙豐銀行逆勢推出刷卡加碼優惠，自2023年11月2日至2023年12月15日止，滙豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡) 在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣1萬6,800元 ( 含) 以上並完成正卡登錄，即可參加抽獎，有機會贏得台灣旅遊玩家旅行社機票兌換券，兌換美國來回機票一張。

有別於市面上大部分發卡行僅提供機場接送服務予年費卡持卡人使用，滙豐銀行首年免年費的旅人輕旅卡卡友在符合特定條件下 ，也同樣可享有機場接送。

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