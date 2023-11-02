開發金控公平待客月 實踐永續金融服務

開發金控（2883）今年首度推出集團公平待客月，致力從客戶需求出發，結合系列活動，進一步深化公平待客的企業文化，鼓勵同仁持續升級客戶服務，創造友善金融環境，實踐永續金融服務。

開發金控指出，集團公平待客月規劃一系列活動，從舉辦「公司治理-金融服務業公平待客原則」董監事課程，到友善弱勢電影欣賞暨專家講座、Z世代青年金融主題教育，以及集團公平待客金句分享等活動，由上而下凝聚集團每位同仁共識，共同實踐公平待客精神。

開發金表示，為讓同仁深入體會弱勢者的處境，活動透過電影欣賞方式，帶領同仁進入失智長輩與視障者的內心世界，並於電影欣賞會後邀請來自台灣失智症協會與台北市視障者家長協會的專家，分享照顧失智長輩與視障者的技巧與注意事項。所有參與的同仁都高度肯定活動對其日後服務疑似失智長輩與視障者有極大幫助，並提供1,800位集團第一線服務同仁，友善失智症者及視障者的知識與方法，協助第一線同仁運用這些資訊，深入了解弱勢朋友的需求，提供更貼心適切的服務。

因應民法成年下修至18歲，開發金控也將金融教育延伸至青年學子，推動Z世代青年金融主題教育，於公平待客月舉辦「青年防詐世代共創工作坊」，由來自集團跨子公司，包含中國人壽、凱基證券、凱基銀行及凱基投信的種子講師與靜宜大學會計系學生，共創詐騙防治教案，明年起，更將進一步結合企業志工，到各大專院校推廣防詐課程，以提升青年學子的金融知識及防詐能力。

開發金表示，公平待客文化的形塑，仰賴日常工作中的具體實踐，公平待客月活動同時分享集團各子公司所遴選出公平待客的服務金句與故事，透過電梯影片、電腦桌面、螢幕保護程式等宣傳管道，分享給全集團的同仁，讓所有同仁重視公平待客的核心價值，凝聚公司每位成員共識，具體實踐公平待客精神。

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