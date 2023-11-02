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照顧員工身心健康…連續第9年辦「運動企業認證」 康和證首獲認證

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

企業重視職工運動逐漸蔚為風潮，教育部體育署舉辦「112年運動企業認證」授證典禮，也是連續第9年舉辦，康和證券 (6016)首次獲頒認證，由總經理邱榮澄出席代表授證，代表公司照顧員工身心靈健康與運動成效備受肯定。

康和證券董事長鄭大宇進一步表示，企業在追求營運目標之外，為員工提供良好的健康工作環境，打造健康職場，企業責無旁貸。康和證致力於以「幸福、健康、永續」打造職場工作環境，照顧員工身心健康安全。

同時康和證今年同時取得「ISO 45001 職業安全衛生管理系統、ISO 14001 環境管理系統」雙認證，並於今年蟬聯1111幸福企業金獎肯定，為員工打造健康安全的友善職場工作環境，並持續朝向「職安衛生與永續發展」之綠色企業目標前進，積極展現與國際接軌的決心。

康和證以「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略。為打造幸福職場，推動身心健康方案與優於法令的福利措施。為體恤員工辛勞，於總公司設置休閒中心，提供多元運動器材，提升員工運動之便利性，亦不定期辦理運動競賽及健康講座，倡導運動所帶來的好處，培養員工運動習慣。

康和證也積極響應證券周邊單位舉辦的運動賽事「證券盃桌球錦標賽」及「證券期貨盃高爾夫球賽」，提供社團補助，鼓勵員工自發性成立運動社團，目前設有桌球社、羽球社、自行車社等，社團選擇相當多元，可見康和證券支持員工運動不遺餘力，幫助員工建立運動習慣，使員工變得更加有活力，工作效率自然跟著提升，創造企業永續價值。

除內部推動運動之餘，不忘企業社會責任，持續第4年捐款贊助稻江商職青棒隊，支持棒球扎根校園，並連續多年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動，讓同仁對公益活動展開新視野，並由董事長鄭大宇領軍「康和勇士車隊」單車環台接力勸募，幫助急難家庭度過難關，以行動力支持公益，讓運動變得更有意義，同仁的身心靈也更為富足。

康和證已將永續發展變成企業文化DNA的一部份，落實對社會、環境、弱勢族群的關懷，體現企業社會責任的重要性。期望有更多的企業支持、認同「運動企業」，攜手加入建立運動友善職場的行列，營造優良健康的環境，將有助提升工作士氣，為公司與員工創造雙贏局面！

運動 職場 社團 公益活動

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