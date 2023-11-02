快訊

IG發文「離開是為更好的相遇」 侯佩岑吐原因笑：婚姻狀況天天有

獨／士林40年「雙子星牛排」熄燈 網泣：我家吃三代了

以為故障將槍抵額頭…竹聯幫分會長爆頭亡 平時為人高調愛PO臉書

首度獲獎…盡職治理資訊揭露 統一證券獲選優良券商

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
證券交易所於2日舉辦111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮，統一證券首度獲獎。圖／聯合報系資料照
證券交易所於2日舉辦111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮，統一證券首度獲獎。圖／聯合報系資料照

證券交易所於2日舉辦111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮，統一證券首度獲獎。統一證券以具體行動響應政府永續投資理念，並積極落實ESG企業永續責任，持續扮演機構投資人盡職治理角色，發揮金融影響力。

統一證券遵循證交所發佈之《機構投資人盡職治理守則》與金管會《新版公司治理藍圖》之「提升機構投資人盡職治理守則之簽署家數及其盡職治理資訊揭露品質」目標，自2018年起每年出版年度機構投資人盡職治理報告，公開揭露相關資訊，並積極與被投資標的機構進行議合溝通程序，期盼能透過持續關注被投資公司之營運狀況、出席其股東會行使投票權，以及持續與被投資公司管理階層對話等方式，促進永續發展，期能與被投資公司在長期價值創造上達成共識，進而提升資產價值。

統一證券長久以來在股票、債券，以及各項金融商品投資上表現優異，公司已將永續盡職治理觀念，納入《ESG投資管理政策》，依據各項ESG指標評估並辨識投資標的風險，並於持有期間定期檢視投資組合之ESG表現情形，進一步分析投資標的之ESG曝險概況，以落實永續金融理念，充分將ESG要素融入公司投資管理政策，發揮金融影響力，履行盡職治理行動並持續關注企業永續相關議題之發展，隨時注意國內外永續制度趨勢，並考量企業經營型態與台灣整體環境變化，善盡公司實踐永續經營與發展之責。

統一證券表示，作為重要的金融機構投資人，將遵循主管機關永續發展轉型執行策略，持續健全永續發展治理架構，提升永續資訊揭露內涵，期許能將企業永續之DNA植入公司企業文化與各項核心業務，並進而為台灣市場的永續推動盡一份心力。

ESG 證交所 證券商

延伸閱讀

元大金暨五大子公司打造健康職場 證券、投信、期貨獲頒運動企業認證

財富管理論壇／台新投顧全球策略研究部長江浩農：AI、通膨、ESG躍關鍵字

ESG最前線／源頭管理 第一時間就做對

中小企出ESG報告 有解

相關新聞

聯準會11月不升息 新台幣狂升1.54角 午盤暫收32.33元

聯準會今（2）日宣布維持現有利率，而會後聯準會主席鮑爾延續先前態度，表示沒有明確排除未來升息可能，今日新台幣對美元匯率開...

新台幣強升1.23角 收32.361元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.361元，強升1.23角，成交金額10.97億美元

首度獲獎…盡職治理資訊揭露 統一證券獲選優良券商

證券交易所於2日舉辦111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮，統一證券首度獲獎。統一證券以具體行動響應政府永...

純網銀搶進定存市場 將來銀行、連線銀行推出高利定存

純網銀搶進高利定存市場，將來銀行今（2）日宣布推出高利定存，連線銀行（LINE BANK）同日也上調高利定存專案總額度，...

滙豐報喜！前九月海外刷卡寫去年同期2倍、旅人新卡發3倍

滙豐銀今（2）日公布統計，今年前九月海外刷卡金額躍升去年同期兩倍，顯示國人疫情解封的出國熱度越來越高，使用機場貴賓室以及...

中國信託邀請近50家企業 參訪工研院研習創新淨零技術

根據國際能源署（IEA）「2050年淨零排放路徑」中指出，要達到2050年淨零排放目標，有二分之一的減碳來自於創新技術。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。