首度獲獎…盡職治理資訊揭露 統一證券獲選優良券商

證券交易所於2日舉辦111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮，統一證券首度獲獎。統一證券以具體行動響應政府永續投資理念，並積極落實ESG企業永續責任，持續扮演機構投資人盡職治理角色，發揮金融影響力。

統一證券遵循證交所發佈之《機構投資人盡職治理守則》與金管會《新版公司治理藍圖》之「提升機構投資人盡職治理守則之簽署家數及其盡職治理資訊揭露品質」目標，自2018年起每年出版年度機構投資人盡職治理報告，公開揭露相關資訊，並積極與被投資標的機構進行議合溝通程序，期盼能透過持續關注被投資公司之營運狀況、出席其股東會行使投票權，以及持續與被投資公司管理階層對話等方式，促進永續發展，期能與被投資公司在長期價值創造上達成共識，進而提升資產價值。

統一證券長久以來在股票、債券，以及各項金融商品投資上表現優異，公司已將永續盡職治理觀念，納入《ESG投資管理政策》，依據各項ESG指標評估並辨識投資標的風險，並於持有期間定期檢視投資組合之ESG表現情形，進一步分析投資標的之ESG曝險概況，以落實永續金融理念，充分將ESG要素融入公司投資管理政策，發揮金融影響力，履行盡職治理行動並持續關注企業永續相關議題之發展，隨時注意國內外永續制度趨勢，並考量企業經營型態與台灣整體環境變化，善盡公司實踐永續經營與發展之責。

統一證券表示，作為重要的金融機構投資人，將遵循主管機關永續發展轉型執行策略，持續健全永續發展治理架構，提升永續資訊揭露內涵，期許能將企業永續之DNA植入公司企業文化與各項核心業務，並進而為台灣市場的永續推動盡一份心力。

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