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玉山證券獲准首批試辦FIDO應用 打造跨機構金融服務

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

玉山證券響應政府推動金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO），開發跨機構金融 FIDO 應用，成為金管會證期局首批核准業務試辦業者。以簡單服務及一致性申請介面，解決顧客使用金融服務時忘記帳號密碼而無法登入的痛點。

玉山表示，響應政府推動金融 FIDO，未來顧客只要事先透過玉山 WebATM 線上完成晶片金融卡驗證，並以行動銀行註冊玉山金融 FIDO，在線上開立玉山證券帳戶時，不用輸入帳號密碼就能透過行動銀行進行身分認證，也無須重新填寫基本資料，3步驟5分鐘即可快速完成證券開戶，帶給顧客便捷暢行的無密碼流程體驗。

除了快速、便捷的線上開戶服務，玉山自主開發的「玉山證券e櫃台 APP」也於今年上線，領先同業實現手機門號身分辨識，搭配授權 MyData 平臺申請財力證明，顧客可於線上完成授信額度調整，大幅省去準備證明文件的繁複程序，其他更有 ETF IPO 申購、股票知識教學等多項功能，猶如24小時自助線上服務櫃台。而伴隨完整的顧客數位旅程儼然成形，玉山證券的服務將能打破既有營業時間、據點、臨櫃辦理等限制。

玉山證券致力發展領先市場的e化數位服務，近兩年也陸續榮獲多項等數位金融獎項肯定。玉山表示，未來將持續深耕數位服務，聚焦普惠金融、智慧金融以及場景金融三大領域，運用數據與AI行銷客製化的產品服務與精進營運效率，提供顧客美好無斷點的數位體驗，期望開創新型態的金融服務，繼續朝以人為本的數位證券品牌邁進。

玉山金 金管會 數位金融

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