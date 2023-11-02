滙豐報喜！前九月海外刷卡寫去年同期2倍、旅人新卡發3倍

滙豐銀今（2）日公布統計，今年前九月海外刷卡金額躍升去年同期兩倍，顯示國人疫情解封的出國熱度越來越高，使用機場貴賓室以及海外刷卡回饋的需求也攀高，動卡率以及簽帳金額攀升，讓銀行樂開懷。

根據日前國際發卡組織公布的國人旅遊調查顯示，逾六成受訪民眾表示旅遊預算規劃較疫情前增加；超過四成民眾表示未來想增加出國旅遊的頻率與每次海外旅遊的天數；而高達九成的受訪者在未來一年內有海外旅遊規劃。

迎接年底聖誕節到2024農曆春節的旅遊大旺季，滙豐(台灣)商業銀行率先公布延長「滙豐旅人卡」的機場接送與貴賓室權益，有別於市面上大部分發卡行僅提供機場接送服務予年費卡持卡人使用，滙豐銀行首年免年費的旅人輕旅卡卡友在符合特定條件下，也同樣可享有機場接送。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘今日表示：「今年以來國人出國人數大幅增加，快速帶動整體旅遊刷卡市場的成長。今年一至九月，滙豐信用卡卡友的海外消費金額是去年同期的二倍。而廣受消費者喜愛的『滙豐旅人卡』在今年前九個月的新發卡數，更是跳躍式成長達到去年同期的三倍！滙豐銀行重視卡友的需求與用卡體驗，逆勢推出刷卡加碼優惠，讓卡友在踏出國門前，便能盡享滙豐信用卡豐富的回饋與權益。」

除此之外，滙豐銀行更祭出消費滿額抽大獎活動，提前為卡友送來年節大禮。自2023年11月2日至2023年12月15日止，滙豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡) 在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣16,800元 (含) 以上並完成正卡登錄，即可參加抽獎，有機會贏得台灣旅遊玩家旅行社機票兌換券，兌換美國來回機票乙張。

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