中國信託邀請近50家企業 參訪工研院研習創新淨零技術

根據國際能源署（IEA）「2050年淨零排放路徑」中指出，要達到2050年淨零排放目標，有二分之一的減碳來自於創新技術。為協助企業與供應鏈低碳轉型，中信金控（2891）旗下子公司中信銀行與工研院繼「溫室氣體盤查實作課程」後，進一步邀請近50家企業組成「企業淨零參訪團」，前進工研院研習前瞻技術並與跨域專家對談，其中最受參訪企業青睞的技術項目為永續碳管理平臺、智能監控相關系統及工業用高效率馬達，顯示企業減碳首要關心的需求為掌握自身碳排，進一步希望達成節省工業用電的目標。

工研院副院長胡竹生指出，臺灣是製造導向國家，歐盟碳邊境稅公布後，不但影響企業營運成本甚深，更需面對加速減碳的挑戰。2021年工研院成立跨域、跨組織的淨零永續策略辦公室，聚焦「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」、「經貿法規」等五大主要研究面向，提升國內產業淨零排放能量。同時，為推動產業的實質減碳，中國信託銀行與工研院從金融與科技雙管齊下，進一步安排近50家企業親自體驗與感受工研院減碳技術，未來將從溫室氣體盤查、企業訪視診斷、淨零技術媒合等項目，協助產業實質減碳，為永續未來而努力。

陪同參訪工研院的中信銀行經營管理處處長黃文烈表示，臺灣企業多為出口導向，面對國際淨零排放的要求，金融業可藉由影響力協助客戶。中國信託金控長期陪伴客戶成長，為引導企業排解碳焦慮並邁向碳中和，特別安排關心此議題的企業至工研院，考察淨零技術的最新發展與實務應用，提供企業與工研院相關領域專家互動交流的機會，有助產業與科技的創新合作，有意願導入技術的客戶所需資金則可透過中信銀行的專業規劃得以發展。

依本次參訪活動意見調查發現，參訪企業最有興趣的技術項目為：永續碳管理平臺，約佔七成。其次為智能監控相關系統，包括空調水系統最佳化控制、智慧監控系統等。再者為工業用高效率馬達，顯示企業減碳第一步為掌握自身碳排，而在能源耗用方面，除了透過人工智慧（AI）及數位監控提升效率，工業用電佔比高達總電量的七成，且於空壓、空調及製程系統被廣泛運用的工業馬達，則為另一個關注焦點。本次工研院展示的工業用高效率馬達透過結合變頻驅控技術，提升馬達效率至IE4+等級，最高可節省20%至30％的用電量，為企業淨零重要解方之一。

受邀參與的企業代表，如提供國際運動品牌NIKE及adidas鞋面材料供應商普大應用材料股份有限公司總經理室課長吳炯宏表示，品牌商已要求相關供應鏈須於2025年完成碳盤查，並逐步完成ISO 14040產品生命週期盤查評估（Life Cycle Assessment，LCA），此次企業參訪有別於過去看展或單點技術尋找，可系統性了解產業需要的解方，其中收穫最大為學習應用低碳排創新塑膠材料－生質基聚酯研發，預期將影響國際品牌商產品發展趨勢，且更了解綠色產品設計方向，讓企業有機會推動低碳經濟應用材料。即將上市的國內半導體零組件供應及設備品牌商天虹科技股份有限公司處長李寬仁則分享，公司已完成廠區碳盤查，後續規劃組織碳盤查，深知高耗能系統空壓機及冰水機為減碳首要關鍵，但過去侷限於單一設備或空調效能，經由參訪了解工廠智慧化節能系統可突破單一設備管理，進一步提升能源效率及節省電費，有助於達成淨零目標。

中信金控與工研院助力供應鏈永續系列壓軸活動「金融x科技－供應鏈轉型新解方 淨零永續關鍵行動論壇」將於今年11月8日假高雄市高雄萬豪酒店登場，國家發展委員會、行政院環境部、中信金控及工研院將從政策、金融、科技等三大面向綜觀產業淨零藍圖；國內龍頭企業日月光半導體、台達電子及中國鋼鐵分享供應鏈減碳實例與淨零成果；臺灣碳權交易所、Nasdaq證券交易所及MVGX綠色金融交易所則解鎖國際碳交易市場的新商機，更多詳情請參考活動網址ppt.cc/fpVjux。

為推動產業的實質減碳，中國信託銀行與工研院從金融與科技雙管齊下，進一步安排近50家企業親自體驗與感受工研院減碳技術，未來將從溫室氣體盤查、企業訪視診斷、淨零技術媒合等項目，協助產業實質減碳，為永續未來而努力。工研院／提供 依本次參訪活動意見調查發現，最受參訪企業青睞的技術項目為永續碳管理平臺、智能監控相關系統及工業用高效率馬達，顯示企業減碳首要關心的需求為掌握自身碳排，進一步希望達成節省工業用電的目標。工研院／提供

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