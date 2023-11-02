美股、美債齊揚 法人：高股息股投資吸引力再現
聯準會（Fed）11月利率決議維持基準利率在5.25%~5.50%不變，7月以來利率處於該水準，符合市場預期，且會後主席鮑爾談話內容為市場帶來提振，激勵股、債市雙雙上漲，昨（1）日收盤，標準普爾500指數上漲1.05%、那斯達克指數上漲1.64%、費城半導體指數上漲2.33%、美國10年期公債殖利率下跌19.6bps收在4.73%。
主席鮑爾於記者會中重申，近期中長天期利率的上漲、更強的美元、股市的修正等，已令金融情勢更加緊縮，將對未來政策決定造成影響，且部分替代再度升息的效果，這也代表著若勞動市場、通膨降溫的情勢不變，再度升息之必要性已經降低。
國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕指出，聯準會升息循環已接近終站，明年轉向降息仍為市場高度共識，歷史經驗指向，2006年及2018年停止升息階段，美股、美債皆呈現上漲走勢。
彭博美國投資級債券指數收益率達6.97%、彭博10年以上美元金融債券指數收益率截至10月31日達6.71%，目前進場債市除了可以鎖定較高的收益率之外，未來當市場轉向降息時，資本利得空間亦可以期待。
另外，鍾郁婕表示，過往聯準會升息循環尾聲通常會迎來殖利率的觸頂回落，若美債利率下滑帶動美國科技轉強，引導外資轉為偏多操作，台股有望迎來反彈契機。此外，若利率回落，市場資金將轉往殖利率較高的股票以尋求收益，台股高股息股再現投資吸引力，建議投資人分批逢低布局。
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