到期債基金吸金 復華A級債券傘型基金熱募83億元

為鎖住此波債券高殖利率布局甜蜜點，到期債成為今年主動式操作債券基金募集熱點，累計今年來已陸續發行七檔到期債券基金，其中，10月底募集的復華A級債券傘型基金主打「提前結算機制」鎖利出場見好就收，募得83億元表現最為亮眼。

投信業者分析，過往到期債券基金為了提升收益率，布局聚焦新興市場債或非投資等級債，並以持有到期、收息為主，不過隨美國聯準會自去年3月啟動暴力升息對抗通膨以來，成熟市場投資等級債市殖利率逼近6%，來到金融海嘯以來新高，加以信用評等較佳、違約率較低之優勢，成為今年來各投信業者募集到期債券基金的新寵。

進一步分析今年來投信發行的7檔到期債券基金，布局重心轉向全球或美國短天期投資等級債，以兼顧收益及波動風險。債券年期除了復華A級債券傘型基金是5、8年之外，其餘如永豐、新光、國泰、合庫及聯博投信發行的標的多是3-4年。

信評部分，復華A級債券傘型基金以A級以上為主；其餘則是BBB等級為大宗，並配置一定比重的非投資等級債。收益分配上，多數採累積、季配雙軌制，復華A級債券傘型基金旗下三檔機動到期債券基金僅有累積級別，不過設有「提前結算機制」，在特定時限後，若基金總報酬達標，在基金到期日前自動結算出場。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，機動動期債券基金設置提前結算機制可鎖住獲利機會，並降低未來利率變動的不確定風險，避免錯失收益良機。展望後市，市場法人預估Fed明年將啟動降息，將為債市帶來利多，預估A級以上投資等級債，因較優的信用品質，在降息循環中將明顯受惠。

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