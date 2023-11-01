股匯利三收 金融三業前三季大賺6764.8億元
金管會公布今年前三季金融三業獲利，在台股投資、SWAP等財務操作助益下，今年前三季包括銀行、證券、保險等金融三業合計大賺6764.8億，較去年同期增加990.2億，近千億之多，年增率高達17%。
截至9月底止，銀行業包括銀行、信合社、票券等在內，獲利4132.2億元，年增22%，其中，本國銀行獲利3813.5億元，已直逼去年全年獲利水準，年增率27.7%。
銀行局副局長童政彰分析，匯率與股債市行情都推升投資淨收益之外，包括金融資產的處分、股息和評價淨利益都有增加，包括手續費收入與利息收入也都同步上揚。
至於28家外國銀行前三季的獲利117.8億元，增幅接近6成，童政彰表示，主要和投資為主的收益有關；不過另一方面，三家陸銀在台分行和中華郵政儲匯處，則因為匯率變動致使金融資產評價利益縮減影響，前三季獲利反較去年同期衰退3成、6成。
證券業獲利年增率則比銀行業更高。證期局副局長黃厚銘表示，證券業今年前三季稅前盈餘合計580.9億元，年增率55.9%，主要受惠於大盤指數上揚帶動自營及承銷業務收入增加，另外，交易量增加也使經紀收入同步增加。
期貨業前三季的稅前獲利56.2億元，也有38.2%的年增率，黃厚銘分析，主要因為客戶保證金的存款利息也跟著存款利率一併上升，使獲利增加。
相對於銀行、證券兩大業別大賺，保險則由於先前債券評價損失太多，好不容易今年第三季較去年同期打平；保險局副局長蔡火炎指出，保險業今年前三季稅前獲利1871億元，和去年同期一致，但其中壽險因為淨投資利益減少871億，因此前三季稅前獲利1747億元，年減41.3%，產險業則因為擺脫防疫險陰霾，前三季稅前獲利124億元，承保利益年增1256億元。
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