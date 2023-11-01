11月起銀行進入新一回合美元優利加碼競賽 最新版方案出爐

美債利率「高原期」延長，金融業跟著進入加碼美元存款優利的熱戰，包括一銀、台銀、彰銀、華銀等多家大型行庫都推出最新的美元優利專案來吸金，目前最高年利率喊到5.628%。

彰銀自11月1日起，推出至12月29日為時2個月的美元優利專案，以募集5億美元的資金為上限，額滿就會提前結束，目前喊出的利率水準為全體行庫最高，單筆達50萬美元的存款，存期半年以5.628%的年率計息，開放給臨櫃及數位存款帳戶。

其中，彰銀起存額最低1千美元即可在臨櫃或網銀來優存，分別有1、3、6個月計息方式，年率介於4.38%至4.58%，另外存期最長的1年期，則開放1萬美元以上的存款，以5%年率計息；至於單筆50萬美元的存款，3、6個月期年率分別以5.618%、5.628%計息。

一銀則宣布，即日起至11月30日推出的美元優利定存，3個月期最高可享5.6％超高優利，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元；凡於專案期間內以美元新資金承作，可依承作金額級距門檻享有5.38％至5.6％不等的優惠利率，限於臨櫃方式承作，因此，有意願承作的客戶得洽各營業單位辦理，不能以網路銀行辦理。

國內散戶美元存款戶最多的台灣銀行，推出11月1日起至月底的優存專案新版本，起存門檻為3千元，從3至12個月分4種天期，倘若是10萬美元，年率最高為新資金1年期以5.288%計息，而若是新台幣定存中途解存轉美元，1年期利率以5.268%計息。

華銀則推出直至明年1月底的優存專案，優利水準最高以起存額50萬美元，存期1個月年率5.5%計息，倘若要拉長存期，亦有2萬美元執起跳的方案可選，存期最長9個月，各種不同存期、金額的優利水準，介於5.2%至5.5%之間。

相較於外銀推出的美元優利存款，大多要綁財富管理條件，大型行庫推的優存則都不用綁理財條件。包括京城銀、遠銀、凱基等民營銀行，推出限期12月20日、明年1月14日的美元優存專案，京城銀推出臨櫃2千美元、網路1千美元起跳的優利，有3個月期年率5.4%和9個月期年率5.5%兩種計息方式，凱基銀最有代表性的為7天存期以年率7%計息的專案。

滙豐銀則推出5.68%的活存優利存款，定存最高年率6.6%計息的專案，主要開放給理財新客戶。

商品推薦