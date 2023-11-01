中國A股展現七個月來最佳行情 法人建議：採取分批配置策略

中國A股受惠上兆元增發國債計劃、中央匯金買入ETF與銀行股等措施提振信心，A股展現七個月來最佳行情，總成交量再回到破兆水準、支持A股表現正向。對於A股後市布局，法人建議採取分批配置策略。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，受到十一節慶休假和節前部分需求提前釋放等因素影響，10月製造業PMI景氣水準有所回落。

由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計中國央行第4季將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，當前中國貨幣政策空間仍然較為充足，存款準備金率、實際利率等均具有一定的下行空間，市場預估有可能繼續降準來穩定市場信心、降低實體經濟成本。現階段中國政府正不斷祭出各項穩投資措施，市場信心能否隨之改善，將是下階段關注焦點。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰表示，中國政府陸續公布資本市場救市組合拳和地產寬鬆政策，企圖加快政治局會議以來政策的落地速度。地產政策方面，降低購房首付及房貸利率，進一步刺激一、二線城市房地產買氣，並改善民眾的消費與投資信心。未來短期關注政策後的效果，長期上政策仍有進一步放鬆的空間。

不過，富邦投信提醒，雖然中國官方近期陸續釋出活絡資本市場措施以及放寬房地產業相關政策，但多屬短期刺激效果，尚待總經基本面數據改善佐證，因此長期信心回復仍不明朗；而中美利差仍不斷擴大，難以遏阻資金外流，在陸股操作上，投資人仍應保守謹慎看待。

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