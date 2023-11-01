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「運動企業認證」揭曉…健走存樹苗 國泰耕耘公益

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰建設榮獲「運動企業認證」殊榮。左起為國泰人壽資深副總劉大坤、國泰金控協理翁少玲、國泰世華銀行資深副總蔡翔馨、國泰建設資深副總林清樑、國泰證券副總林聖達。圖／國泰金控提供
國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰建設榮獲「運動企業認證」殊榮。左起為國泰人壽資深副總劉大坤、國泰金控協理翁少玲、國泰世華銀行資深副總蔡翔馨、國泰建設資深副總林清樑、國泰證券副總林聖達。圖／國泰金控提供

國泰金控與國泰人壽今年第四度榮獲「運動企業認證」殊榮，國泰世華銀行、國泰證券亦再次獲得認證，國泰建設透過舉辦健走、健行、家庭日、健康講座等活動，並在疫情期間舉行視訊線上瑜伽課程，今年首次申請認證即過關。

國泰於一九六九年和二○○二年成立「國泰女籃」及「國泰女桌」，讓球員從學生時期開始接受一系列完整的培訓計畫，並透過補助津貼，鼓勵球員進修深造，不因運動而荒廢學業。在球員退役前，國泰也會安排轉職訓練，有機會留在球隊擔任教練或管理職，亦可進入集團旗下企業任職。

國泰金控也自二○○九年起與ＮＢＡ合作，每年舉辦系列活動，並邀請ＮＢＡ球星來台，十四年來已逾三萬名學生參與，並於今年舉辦「Cathay桌球挑戰賽」，吸引來自全台近六百名行員響應，國泰世華銀行董事長郭明鑑也與多名副總經理共襄盛舉。

國泰也將員工「健康」結合公益，自二○一五年起連續八年舉辦的「大腹翁小腹婆」減重活動，參加者每減重一公斤，國泰便捐出一百元建置太陽能電廠，再利用賣綠電所得回饋公益團體，八年來已成功於屏東新來義部落、台南七股後港國小頂山分校建置兩座太陽能電廠。

第二度獲得認證的國泰證券自二○一八年起積極向員工推廣走路運動，五年多來累積總步數已突破卅億步，二○二一年與「一九一九食物銀行」合作，以「步數換愛心套餐」的方式，幫助超過七百個弱勢家庭。

今年國泰證券更以創新作法推出「健走存樹苗」活動，號召國泰證券超過九成員工共同參與，一起為地球環境盡一份心力。

運動 健走 減重

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