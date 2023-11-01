「運動企業認證」揭曉…千坪健身房 中信員工樂活

教育部體育署昨舉辦一一二年運動企業認證授證典禮，中國信託金融控股公司及旗下子公司台灣人壽保險公司、台灣人壽台南職場及台灣人壽嘉義分公司，都獲得教育部體育署認證殊榮，企業運動推廣成效獲政府肯定。

中信金控致力推廣運動文化，除力挺高爾夫、棒球、籃球、電競等運動產業發展，更為同仁打造共一千兩百坪的專屬運動休憩空間，包括健身房、飛輪教室、韻律教室、游泳池、多功能球場等多元運動設施，且開設廿六個體育類社團，每月辦理逾百堂運動課程。

昨天教育部部長潘文忠親自頒贈運動企業認證獎座，由中信金控行政長高人傑及台灣人壽公關部副總經理孫紀蘭一同受獎。

高人傑表示，中國信託守護同仁健康並支持台灣體壇發展，除長期支持多元運動產業，也透過各類運動社團、活動及競賽，鼓勵同仁享有健康的樂活人生。

「運動企業認證」開辦八年來，中信金控、中國信託商業銀行與台灣人壽已累積抱回十五座認證標章。

除了推動企業運動文化，中信金控更扮演助攻台灣體壇的幕後推手。

中信金控不僅是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，更是最早投入高爾夫運動的企業，同時支持職業籃球及電競發展。

新北中信特攻籃球隊上季Ｔ１聯盟奪得隊史首冠，「中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」職業電競隊，成軍首年就獲英雄聯盟太平洋職業聯賽夏季賽冠軍，且連兩年登上英雄聯盟世界大賽舞台，讓世界透過體育看見台灣。

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