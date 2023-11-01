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美元優存延長戰 最高5.6%
美債利率「高原期」延長，金融業也加碼美元存款優利，包括一銀、台銀、彰銀、華銀等多家大型行庫都推出最新的美元優利專案，目前最高年率喊到百分之五點六二八。
彰銀即起推出至十二月廿九日為時二個月的美元優利專案，五億美元額滿就提前結束，目前喊出的利率為全體行庫最高，單筆達五十萬美元的存款，存期半年以百分之五點六二八的年率計息。
一銀即日起至十一月卅日推出的美元優利定存，三個月期最高可享百分之五點六，個人戶起存額為十萬美元；台灣銀行起存門檻為三千元，若是十萬美元，年率最高為新資金一年期以百分之五點二八八。
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