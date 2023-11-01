逾千家企業 明年須揭露董監酬勞
為提升上市櫃公司董事酬金資訊的透明度，金管會「公開發行公司年報應行記載事項準則」近期將正式上路，逾千家上市櫃公司明年年報必須揭露董監酬勞，除了先前符合六大條件必須揭露的七百廿四家之外，另外，修法新增包括獲利增加百分之十、但員工薪酬沒增加等共二百八十四家企業，明年年報也將一併強制揭露董監酬勞。
先前已被要求須強制揭露董監個別酬勞的六大條件，包括近三年連續虧損、公司董事連續三個月持股不足、董監事平均設質比重任三個月超過五成、全體董監事酬勞占稅後獲利逾百分之二、公司治理評鑑在最後一級距、基層員工平均年薪低於五十萬元。
對於擴大上市櫃公司應揭露個別董事酬金的範圍條件，金管會此次修法，將最後一個級距擴大為最後兩個級距之外，再增訂上市櫃公司「最近年度稅後淨利增加達百分之十以上，但非主管職務的全時員工年度薪資平均數卻未增加者」、「最近年度稅後損益衰退達百分之十且逾五百萬元，以及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達百分之十且逾十萬元者」兩種情況，應於年報及公開說明書揭露個別董事酬金。
證期局副局長黃厚銘指出，以一一一年度資料來看，公司治理排名最後兩個級距的企業有一百八十六家，公司獲利增加百分之十、但員工未加薪的有六十七家，獲利衰退百分之十、但董事酬金反向增加百分之十的共卅一家，合計在新規定之下，共二百八十四家企業必須在明年的年報揭露個別董監酬勞。
▪ 房市買氣穩中有進 10月新北、台南買氣最旺
▪ 總統大選沒影響 10月房市交易年增月增
▪ 賣方擺姿態買方起觀望 房仲：房市穩中透憂
▪ 新青安房貸刺激買氣 10月房市交易量旺季仍旺
▪ 單身很難買到房？她曝結婚較有機會 過來人反駁：分手2年馬上買房
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言