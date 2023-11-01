逾千家企業 明年須揭露董監酬勞

為提升上市櫃公司董事酬金資訊的透明度，金管會「公開發行公司年報應行記載事項準則」近期將正式上路，逾千家上市櫃公司明年年報必須揭露董監酬勞，除了先前符合六大條件必須揭露的七百廿四家之外，另外，修法新增包括獲利增加百分之十、但員工薪酬沒增加等共二百八十四家企業，明年年報也將一併強制揭露董監酬勞。

先前已被要求須強制揭露董監個別酬勞的六大條件，包括近三年連續虧損、公司董事連續三個月持股不足、董監事平均設質比重任三個月超過五成、全體董監事酬勞占稅後獲利逾百分之二、公司治理評鑑在最後一級距、基層員工平均年薪低於五十萬元。

對於擴大上市櫃公司應揭露個別董事酬金的範圍條件，金管會此次修法，將最後一個級距擴大為最後兩個級距之外，再增訂上市櫃公司「最近年度稅後淨利增加達百分之十以上，但非主管職務的全時員工年度薪資平均數卻未增加者」、「最近年度稅後損益衰退達百分之十且逾五百萬元，以及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達百分之十且逾十萬元者」兩種情況，應於年報及公開說明書揭露個別董事酬金。

證期局副局長黃厚銘指出，以一一一年度資料來看，公司治理排名最後兩個級距的企業有一百八十六家，公司獲利增加百分之十、但員工未加薪的有六十七家，獲利衰退百分之十、但董事酬金反向增加百分之十的共卅一家，合計在新規定之下，共二百八十四家企業必須在明年的年報揭露個別董監酬勞。

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