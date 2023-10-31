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壽險業高避險費用 高峰已過？這三大關鍵露端倪

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布9月壽險業匯兌成本，受惠台幣續貶，壽險業海外投資出現1,735億元的龐大兌換利益，抵銷了因68%海外資產做避險，產生的300億元避險費用，使9月淨匯兌利益達116億元，是今年單月次高。

值得關注的是，9月壽險業避險工具CS（換匯）一年期年化成本4.52%，比8月4.48%還高，但單月避險費用卻從8月315億元史上高峰，不增反降到300億元，是否代表壽險業避險成本高峰已過？

法人圈多認為，業者避險成本將在「高檔震盪」，應不會續攀高，一、無本金遠期外匯（NDF）成本低，前三季平均成本僅2.84%，業者可降低部分避險成本，二、台幣對美元續貶，估第四季仍偏弱，三、多數業者外匯準備金提存多達上限，讓避險策略有更大彈性，這三大原因，預料第四季避險成本可望持穩。

但也有業者擔心，避險成本是否已過高峰，恐難預料，包括11月美國是否升息？美元是否續強？一籃子貨幣避險是否奏效？都對高漲的避險成本投下變數。

據金管會統計，9月壽險業者海外投資，完全不避險情況下，有1,735億元龐大兌換利益，抵銷了因68%資產做避險、產生的300億元高避險費用。

加上各業者受惠外匯準備金新制、提存多達上限，兌換利益也僅額外提存了4億元的外匯準備金，提存壓力大幅減輕、加上龐大兌換利益，這兩項利多使9月出現淨匯兌利益116億元，是今年單月次高。

也因台幣連半年貶值，壽險業連續四個月淨匯兌利益都有千億元以上，使累計前九月壽險業淨匯兌損失續縮減到807億元。

再進一步看避險費用，是從去年12月來，連續9個月都超過200億元，9月避險費用是300億元，但已較8月315億元史上高峰趨緩，累計今年前九月避險費用已達2,591億元，續創史上同期新高。

壽險業 外匯

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