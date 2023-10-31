高股息ETF收益平準金規範 將溯及既往

為避免投信業者大舉動用「收益平準金」衝高配息搶客，金管會要求明（11月1日）起，收益平準金配息占比需全都露，下一步將做兩大措施，一、最快年底擬定收益平準金的使用規範，上路將溯及既往，新舊ETF一體適用，二、要求投信顧公會加強查核ETF廣告文宣。

據金管會6月底統計，共有23檔有納入收益平準金機制的ETF，其中15檔是股票型，8檔是債券型。據透露，從6月至今，已沒有任何一檔納入收益平準金機制的ETF被核准。

ETF配息有四大來源，包括股利、資本利得、收益平準金及資本公積，因目前沒有具體規範，當各家投信做每次配息時，配息組成變動都很大。

例如10月最近一次元大高股息（0056）配息時，配息組成中，股利就占了57%最高，收益平準金僅占29%，但群益台灣精選高息（00919）配息來源中，收益平準金就占了59%最高，股利占四成。

業者坦言，市場對收益平準金認知不一，有投資人認為配收益平準金可免課稅，但對新投資人來說卻認為「左口袋換右口袋」，投信業圈對何謂配「高比例」的收益平準金也沒有共識，意見也分歧。

金管會證期局副局長黃厚銘說，投信顧公會已將收益平準金的相關規範，包括平準金啟動時機、方式等交給證期局，金管會目前正針對投信顧公會的建議，審視完整性與合理性，尚未定案。

他也說，一旦ETF收益平準金規範出爐，將會溯及既往，所有具有收益平準金機制的新舊ETF都會一體適用。其次，金管會也要求投信顧公會需對ETF收益分配廣告文宣做加強查核。

據了解，投信顧公會對收益平準金建議，是將所有業者意見送上去，如已成立已久的ETF就希望對平準金設規範，但對新進者則希望彈性空間更大。

ETF是指被動式追蹤指數漲跌的基金，配息來源有三大塊，股息、資本利得和收益平準金。

其中「收益平準金」是為了穩定所有投資人的配息收益率，避免新投資人的資金投入去稀釋舊投資人的股息，用平準金配息類似股票減資概念，將現金退回給投資人。

對新進投資人來說，平準金就是一種把自己投入的本金，預留一部分當作股息發給自己，簡單說：你領到的ETF配息中，可能來自「你的投資本金」。

收益平準金具有穩定配息率的優點，但有投信業者，為了搶市占，把收益平準金全拿來配息，以拉高配息率，衍生「超額配息」亂象，引發金管會關注。

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