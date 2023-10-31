快訊

李四端問蕭美琴是「副手優先名單的優先之上」？賴清德：你可以這樣講

雙北達成共識！中和公館線延伸國父紀念館 鐵道局晚間回應了

金馬影后驚曝「已交代後事」不畏死亡 火化後長眠地曝光

搶旅日商機 台新攜手街口祭最高8%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
年底赴日旅遊掃貨精省攻略，使用街口支付必搭Richart街利存帳戶，回饋躍升最高享8%，免海外交易手續費。台新銀／提供
年底赴日旅遊掃貨精省攻略，使用街口支付必搭Richart街利存帳戶，回饋躍升最高享8%，免海外交易手續費。台新銀／提供

台新Richart數位銀行與街口支付合作推出「街利存帳戶」，儲蓄、付款皆享優惠，上線即迅速吸引數萬人申辦。10月起權益再升級，2024年3月以前，「街利存」用戶不分等級、不限名額、免登錄均可享3%消費回饋。此外，看準年底赴日旅遊潮，更聯手祭出直逼日本退稅比例的超高回饋，民眾以街口支付綁定Richart「街利存帳戶」，於日本境內消費時，最高可享8%街口幣回饋並省下1.5%海外手續費。針對新戶，台新Richart數位銀行再加碼，年底前Richart新戶同步開立街利存帳戶，直接領300元街口幣用戶禮，現在申辦，多重優惠有感疊加更划算。

10月起街口支付開放臺灣用戶於日本境內使用，包括東京羽田機場、北海道新千歲機場、東京晴空塔、東京鐵塔、大阪海遊館、大阪城天守閣、東京的BIC CAMERA等眾多熱門景點、藥妝店、大型百貨與免稅店都能用。用戶使用街口支付在日本消費可享5%回饋(上限600元)且免收1.5%海外交易手續費，若持有街利存帳戶的民眾，另享3%消費回饋無上限，合計回饋最高8%並享1.5%海外手續費免收優惠，堪稱最精省方案。若以消費新臺幣1.2萬元計算，回饋的街口幣等值新臺幣960元，另外也省去海外手續費負擔。優惠公布後有網友直呼「街利存帳戶比信用卡還優惠」、「換算還沒退稅就先享8%回饋也太佛」。

「街利存帳戶」首創消費和儲蓄同享回饋機制，十月起全客群皆能享有筆筆3%街口幣的消費回饋，另根據街口帳戶等級，用戶最高還可享3%的活儲利率。除了上述優惠，台新Richart數位銀行也加碼，年底前Richart新戶同步開立街利存帳戶即可獲得300元街口幣用戶禮，搭配Richart新戶優利定存專案，搶在11月底完成開戶，再享美元6個月優利定存4.88%及美元換匯讓4分優惠。以優利定存單筆承作金額1,000美元為例，期滿利息近新臺幣790元，換匯1,000美元讓分優惠可省下近新臺幣1,300元（以上舉例皆以匯率32.4計算，實際利息依換匯交易當下之匯率計算為準）。換算下來，現在開立街利存帳戶，完成指定條件，光是新戶禮包價值最高可達近新臺幣2,400元，建議想搶優惠客戶可儘早申辦。

消費 街口支付

延伸閱讀

日本北海道「松茸」驗輻射殘留 0.42公斤全銷毀

日本埼玉槍擊案：槍手在醫院開槍，逃往當地郵局挾持人質，與警方對峙中

乘客不捨！日本東海道新幹線結束「1服務」 持續59年劃下句點

力積電赴日投資 擬落腳宮城縣仙台建廠

相關新聞

ETF平準金配息揭露新制明日上路 金管會宣布兩大配套措施

ETF收益平準金配息占比揭露11月1日起上路，金管會證期局副局長黃厚銘表示，證期局將同步採取兩大配套措施，一是金管會將儘...

保戶福音！國泰人壽11月保單宣告利率全面調升

保戶福音！壽險龍頭國泰人壽11月起將全面調升新台幣、美元保單宣告利率，幅度為5至10個基本點，且不分現售與停售商品，全數...

新光銀行獲國家品牌玉山獎最佳產品雙獎肯定

「第20屆國家品牌玉山獎」得獎名單公布，新光金控（2888）子公司新光銀行創新的數位金融服務獲評審團肯定，以「OU立可貸...

搶旅日商機 台新攜手街口祭最高8%回饋

台新Richart數位銀行與街口支付合作推出「街利存帳戶」，儲蓄、付款皆享優惠，上線即迅速吸引數萬人申辦。10月起權益再...

大學生遇無卡分期詐騙 金管會：滾動檢討宣導教材

近期中部地區學校有近百名大學生遭無卡分期話術詐騙，金管會今天說明，持續結合公會及周邊單位力量辦理走入校園及社區金融教育宣...

市場觀望新台幣震盪整理收32.419元 月線連7黑

超級央行週到來，市場靜觀局勢發展，操作趨於保守，新台幣匯市今天以實質拋補為主，新台幣兌美元收32.419元，微升0.6分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。