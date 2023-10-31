搶旅日商機 台新攜手街口祭最高8%回饋

台新Richart數位銀行與街口支付合作推出「街利存帳戶」，儲蓄、付款皆享優惠，上線即迅速吸引數萬人申辦。10月起權益再升級，2024年3月以前，「街利存」用戶不分等級、不限名額、免登錄均可享3%消費回饋。此外，看準年底赴日旅遊潮，更聯手祭出直逼日本退稅比例的超高回饋，民眾以街口支付綁定Richart「街利存帳戶」，於日本境內消費時，最高可享8%街口幣回饋並省下1.5%海外手續費。針對新戶，台新Richart數位銀行再加碼，年底前Richart新戶同步開立街利存帳戶，直接領300元街口幣用戶禮，現在申辦，多重優惠有感疊加更划算。

10月起街口支付開放臺灣用戶於日本境內使用，包括東京羽田機場、北海道新千歲機場、東京晴空塔、東京鐵塔、大阪海遊館、大阪城天守閣、東京的BIC CAMERA等眾多熱門景點、藥妝店、大型百貨與免稅店都能用。用戶使用街口支付在日本消費可享5%回饋(上限600元)且免收1.5%海外交易手續費，若持有街利存帳戶的民眾，另享3%消費回饋無上限，合計回饋最高8%並享1.5%海外手續費免收優惠，堪稱最精省方案。若以消費新臺幣1.2萬元計算，回饋的街口幣等值新臺幣960元，另外也省去海外手續費負擔。優惠公布後有網友直呼「街利存帳戶比信用卡還優惠」、「換算還沒退稅就先享8%回饋也太佛」。

「街利存帳戶」首創消費和儲蓄同享回饋機制，十月起全客群皆能享有筆筆3%街口幣的消費回饋，另根據街口帳戶等級，用戶最高還可享3%的活儲利率。除了上述優惠，台新Richart數位銀行也加碼，年底前Richart新戶同步開立街利存帳戶即可獲得300元街口幣用戶禮，搭配Richart新戶優利定存專案，搶在11月底完成開戶，再享美元6個月優利定存4.88%及美元換匯讓4分優惠。以優利定存單筆承作金額1,000美元為例，期滿利息近新臺幣790元，換匯1,000美元讓分優惠可省下近新臺幣1,300元（以上舉例皆以匯率32.4計算，實際利息依換匯交易當下之匯率計算為準）。換算下來，現在開立街利存帳戶，完成指定條件，光是新戶禮包價值最高可達近新臺幣2,400元，建議想搶優惠客戶可儘早申辦。

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