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富邦金控、富邦育樂連續四屆獲「運動企業認證」標章

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控（2881）與旗下子公司富邦育樂雙雙榮獲教育部體育署「運動企業認證」，為第四度獲獎，展現富邦對體育的高度支持。 富邦金控／提供
富邦金控（2881）與旗下子公司富邦育樂雙雙榮獲教育部體育署「運動企業認證」，為第四度獲獎，展現富邦對體育的高度支持。 富邦金控／提供

富邦金控（2881）與旗下子公司富邦育樂雙雙榮獲教育部體育署「運動企業認證」，為第四度獲獎，展現富邦對體育的高度支持。富邦金控旗下四家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券則於2022年三度榮獲「運動企業認證」，總計富邦目前共有六間公司同獲認證，為目前台灣擁有最多「運動企業認證」標章的金融業之一。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，自2016年起推動「運動企業認證」，並自2019年起每次認證擁有3年效期。富邦金控與富邦育樂皆從第一屆起持續獲獎至今，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就佔6席(富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券：2022-2024年；富邦金控、富邦育樂：2023-2025年)，顯見富邦在台灣體育推動的用心投入備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，期許以品牌精神「正向力量 成就可能™」，實踐企業社會責任，落實永續經營。2021年富邦金控擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為永續願景，其中「打造友善、健康之幸福職場」為「激勵」策略涵蓋項目之一，富邦形塑多元、尊重、溝通和諧職場氛圍之餘，亦積極鼓勵員工參與友善、健康活動，設置員工運動中心、舉辦籃球賽、登山活動，更定期與集團各公司合辦運動會家庭日，為員工打造健康安全之職場環境。

另富邦金控及子公司亦致力推廣健康運動，並長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，不僅同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，並冠名和主辦多項國際賽事，如「富邦長春公開賽」、「新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」，2020年起更是全台唯一支持國內四大馬拉松賽事的金融業。此外，富邦亦贊助許多台灣菁英選手，包括舉重選手郭婞淳、舉重新秀陳冠伶、2020東京奧運鞍馬銀牌選手李智凱與高球銅牌選手潘政琮等，是台灣最挺運動的企業之一。

富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」外，更已連續14年獲教育部體育署「體育推手奬」肯定。未來富邦金控與旗下子公司將持續營造公司運動風氣並打造健康職場典範，亦將持續投入資源主辦各類體育賽事、積極培育體壇人才，厚植台灣體壇與國際接軌的實力，以品牌理念「正向力量 成就可能™」具體落實企業支持運動的決心。

富邦金控 運動 體育

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