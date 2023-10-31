櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」改版上線
為讓投資人提高警覺、提升防詐騙意識，櫃買中心於2022年9月30日建置「防制金融投資詐騙專區」，整合新聞稿與媒體報導，製作防騙警語圖卡、宣導影音短片、互動遊戲及facebook貼文，以及各項宣導防制金融投資詐騙訊息，向投資人宣導防制金融投資詐騙資訊。為強化專區內容，增加防制金融投資詐騙資訊查詢效率，櫃買中心特進行「防制金融投資詐騙專區」改版，並於10月31日正式上線。
櫃買中心表示，近來金融投資詐欺案件層出不窮，歹徒詐騙手法日新月異，本次「防制金融投資詐騙專區」改版最大的差異在於特別增加「防詐新訊」、「防詐資料庫」及「申訴管道」等項目，「防詐新訊」將連結政府、周邊單位及櫃買中心發布之最新防詐騙資訊，讓投資人可隨時掌握第一手訊息；「防詐資料庫」則整合相關防詐騙懶人包、海報圖檔、案例及重要防詐騙資料連結等項目，投資人可直接瀏覽及下載使用，增加防詐騙知識；「申訴管道」則讓投資人遇到可疑之金融投資詐騙案件時，更容易查詢可申訴及檢舉之管道。
此外，本次改版簡化查詢設計及使用介面，更易於瀏覽及閱讀，歡迎投資人多加利用，更多資訊請上櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢，櫃買中心未來亦將持續強化「防制金融投資詐騙專區」內容。
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