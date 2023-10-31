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公司賺錢員工卻「薪」酸注意了！新增284家肥貓董事恐全都露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

肥貓董事小心了。金管會宣布，將上市櫃公司強制揭露董事個別酬金的條件再擴大，一、公司賺錢但基層員工卻沒加薪者，二、獲利衰退但董事卻加薪者，三、公司治理評鑑排名落在最後段35%者，若以2022年年報來看，約將新增284家上市櫃公司肥貓董事將全都露，若加上既有強制揭露者，估有1,008家肥貓董事被揪出。

證期局副局長黃厚銘說，今天預告完成後，若2023年底這些公司都未能調整的話，2024年股東會編制、公告2023年的年報時，就會適用。

依現行規定，只要符合六大條件，就需強制上市櫃公司揭露個別董事、監察人酬金，而非是採取級距式揭露。若以2022年股東會年報上，已有724家強制揭露。

這六大條件，包括近三年虧損、董事持股連三個月不足、任三個月董監事平均設質比超過五成、全體董監事領取酬金占該公司稅後逾2%、公司治理評鑑落在最後一級、基層員工平均數低於50萬元者。

為提升公司董事酬金資訊透明度、引導獲利公司與員工共享經營成果，及促進董事酬金與員工薪資合理性，金管會已預告完成「公開發行公司年報應行記載事項準則（年報準則）」、「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」（下稱公說書準則）」。

最大亮點是，將擴大揭露個別董事酬金範圍條件，從目前強制揭露的六大條件，再新增兩項、並修正一項。

新增兩項是：一、上市櫃公司近年度稅後淨利增加逾10%、但非主管職務的全時員工年薪平均數卻沒增加，簡單說，就是公司賺錢、但基層員工卻沒加薪。

黃厚銘說，若以2022年數字來看，將新增67家上市櫃公司的個別董事酬金得揭露。

二、最近年度稅後衰退達10%且逾500萬元，及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達10%且逾10萬元，簡單說，就是公司獲利衰退、但董事卻加薪。黃厚銘說，這部分新增31家。

修正一項是針對既有規定，公司治理評鑑倒數最後一級距得強制揭露肥貓董事，再擴及到「倒數後兩級」，這部分新增186家。

目前公司治理評鑑共分七等級，最後一級距是81~100%（後20%）這是本來就要揭露個別董事酬金者，新增是擴及到「後兩級距」，等於是落在66~80%者也得要納入揭露。

也就是說，公司治理評鑑排名落在最後段35%的上市櫃公司，肥貓董事就得全都露。

黃厚銘說，若以2022年報來看，上市櫃公司符合六大條件得強制揭露肥貓董事，就有724家，若加上新增兩項條件及更改一項，將再新增284家；換言之，若2023年底這些公司都未能調整的話，2024年股東會公告2023年的年報上，共有1,008家上市櫃公司個別董事將全都露。

股東會

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