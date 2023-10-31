壽險業入不敷出、現金告急？壽險公會駁斥：前九月淨流入近5,000億元

壽險公會今（31）日下午發布澄清稿，駁斥「壽險業入不敷出加劇、現金告急」報導。壽險公會指出，今年前九月壽險業利息收入估計近6,200億，考量保費收入及利息收入後，現金流入遠大於保險給付，淨現金流入近5,000億元，並無入不敷出情況。

壽險公會強調，壽險業保費收入及利息收入足夠支應保險給付需求，無入不敷出情事：壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾31兆投資資產，每年挹注可觀的利息、股利、租金及資本利得等投資收益，亦為支應保險給付之資金來源。今年前九月壽險業單利息收入即估計近6,200億，綜合考量保費收入及利息收入後，現金流入遠大於保險給付，淨現金流入近5,000億元，無所謂入不敷出情事。

壽險公會表示，壽險業現金部位充足，截至9月底壽險業銀行存款規模逾7,100億，資金水位充裕，帳上亦持有大量高品質且流動性佳之金融資產，可隨持挹注資金需求，確保流動性穩健無虞。

此外，主管機關持續密切監控流動性，亦提供業者多元工具能支應流動性需求。壽險業向來重視資金管理之穩健性及安全性，去年以來即審慎應對流動性管理議題。主管機關亦密切追蹤業者資金流動性，近年陸續透過法令修正提供業者多元化工具以支應流動性需求，如放寬保險業從事附條件交易之債券種類，有助增加業者資金調度彈性；去年在主管機關協助下，於宣告利率公式增加平穩結餘調節項之機制，有利業者可適度提升宣告利率以降低保戶解約逆中介風險，使壽險公司有更充裕的工具得以因應及控管流動性風險，籲請社會大眾放心。

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