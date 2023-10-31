美債殖利率突破2007年高位 法人建議：投資組合列入非投等債

雖然美債殖利率突破2007年高位，但目前ICE科技非投等債與ICE美國非投等債目前提供超過9.5%的殖利率。法人表示，由於逢跌即買策略再度當紅，投資人押注美債殖利率已逼近頂峰，建議投資組合中列入非投等債。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦資金期貨投資人預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25%~5.5%的機率高達96.1%。後市若美債殖利率下降，也對科技股有利。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，本周美國、英國和日本的央行會議將是市場關注的焦點。Fed最偏好的通膨指標，9月核心PCE物價指數月增0.3%，年增率則從8月的3.8%小幅降至3.7%，符合道瓊調查預期，創2021年5月以來新低，為通膨壓力下降帶來一線希望。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，景氣自高峰滑落至衰退到谷底期間，投資級債券表現最佳，而景氣自谷底轉向復甦期，非投資級債與新興市場債表現最佳。因此建議可利用目前的升息尾端、利差位於歷史相對高檔布局債券基金，並以採用多元配置的靈活入息策略的債券基金優先布局，以掌握各類債市輪動漲升行情。

李怡慧補充，不同的企業，會因財務體質、產業前景的不同被信評公司調升或調降信用評等，企業體質較佳的企業被調升評等的機會高，若同時與公債之間的利差較高，代表利差收斂空間較大，顯示鎖定體質佳的企業，更有機會「息利雙收」。

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