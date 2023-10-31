櫃買中心反詐騙線上互動遊戲 公布中獎名單
櫃買中心於9月18日至10月22日舉辦寓教於樂之「人生選擇題2選1」反詐騙線上互動遊戲，投資人反應熱烈，參與人數相當踴躍，報名參加總數達5.3萬人，共計抽出2,000名幸運兒得獎。
反詐騙線上互動遊戲得獎名單目前已經揭曉，並於10月31日在該互動遊戲網站公布，中獎的投資人每位可獲得「7-ELEVEN數位商品禮券」新臺幣100元，有報名參加活動的投資人，可以趕快上網查看是否幸運中獎，櫃買中心也將採手機簡訊及電子郵件方式，寄發中獎通知及電子禮券連結予中獎者。
櫃買中心再次提醒投資人，面對可能的金融投資詐騙時，一定要拒絕各種可疑的誘惑或要求，不要被騙徒牽著鼻子走。投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，請立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉，避免更多人受害。
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