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凱基慈善基金會關懷弱勢 營養早餐助逾5,000名學童

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券贊助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，除協助就學外，自2015年起針對臺東、嘉義等學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難學生吃飽上學去，2023年度協助36所學校1,000多名學生，累計九年來共助5,000多名弱勢學童溫飽。

凱基慈善基金會指出，國民健康署「學童期 1~2年級營養參考手冊」顯示，攝取早餐對兒童成長很重要，吃過早餐的人精神好、反應快，各方面表現也較好，反之則容易注意力不集中，影響上課精神，學習效果也不好，但許多弱勢家庭孩子因環境緣故，單親、隔代教養或父母在外地工作，家長無力或無法替孩子準備早餐，需要社會關懷與幫忙。

例如單親的小儀因父親、祖父相繼生病辭世，祖孫倆僅靠祖母老人年金生活，基本生活支出成沉重負擔，遑論每天準備早餐；爸媽長期在外地工作的小禹兩姊妹，因幫忙照顧的祖父中風、姑姑纏綿病榻，每天早餐成奢求；小信母親身心障礙，祖母年邁且身體健康略有狀況，家庭經濟亦不佳，學校了解這些弱勢學童情況後，申請凱基慈善基金會的營養早餐補助，觀察學生在補充營養後，都順利提升學習動力。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，孩子是我們的未來，教育更是弱勢孩子的希望，凱基慈善基金會除協助學童的營養早餐，強健孩子的體魄，讓孩子健康成長；也針對偏鄉學校進行英語學習補助，強化英語基礎縮減城鄉差距；凱基慈善基金會亦不定期前往學校，了解學童營養早餐的需求及供應情形，並因應通膨物價調整早餐補助金額，幫助學生健康成長並開展視野。

凱基證 隔代教養 弱勢家庭

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